Biotrap, un nouveau piège à frelons asiatiques « entonnoir » et sélectif qui se visse sur les bocaux de miel

Depuis son arrivée sur le territoire français en 2004, le frelon asiatique est devenu en quelques années un véritable fléau, et pas uniquement pour les abeilles. Il s’attaque également à d’autres insectes pollinisateurs tels que les guêpes et les papillons. Son expansion a été rapide et avec le réchauffement climatique actuel, il risque de se répandre encore plus, comme le montre les simulations mises en avant sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). Afin de limiter la prolifération de cet insecte invasif, de nombreuses entreprises rivalisent d’ingéniosité pour proposer des solutions innovantes. Dans le Jura, un nouveau piège à frelons asiatiques fait fureur, le Biotrap, un petit entonnoir jaune créé par MDP Team, une société spécialisée dans la réalisation de moules techniques en injection plastique.

Biotrap, un piège à frelons un peu particulier

Ce piège à frelons en injection plastique a été conçu pour capturer les ouvrières en été et les reines au printemps, grâce à deux embouts interchangeables de 8,4 mm et de 7 mm de diamètre. Selon Jean-Marc Bourgon, PDG de MDP Team, « La différence par rapport aux autres systèmes, ce sont ces deux embouts amovibles. Un premier, plus large, pour capturer les reines fondatrices au printemps, le second, plus étroit, au gabarit des ouvrières qui sortent l’été ». Il a également souligné que le choix de ces gabarits n’a pas été fait au hasard. Ils ont été pensés pour permettre aux abeilles de pouvoir rentrer et sortir librement, et de piéger uniquement les frelons. Notons que le Biotrap est parfaitement adapté pour se visser sur des pots en verre TO82 (NDLR : bocaux pour conserver les production de miel).

Les avantages du piège à frelons Biotrap

Hormis son design pratique, qui ressemble à un petit entonnoir percé de trous, le Biotrap a pour avantage d’être conçu en injection plastique 100 % recyclé et recyclable, et surtout d’être bien moins cher que les pièges importés de Chine. « Les pièges provenant de ce pays sont vendus autour de 10 euros […] On est actuellement autour de 6 euros, mais on pourra encore baisser le prix si ça marche », précise Jean-Marc Bourgon. Le PDG de MDP Team a fait remarquer que le bénéfice n’est pas le principal but l’entreprise jurassienne, mais de mettre en avant son savoir-faire et son agilité. Pour information, ce tout nouveau piège à frelons asiatiques a été imaginé et mis en production en moins d’un mois. Les 5 000 premiers exemplaires produits par la société ont été écoulés en seulement une semaine.

Comment utiliser le Biotrap ?

Après avoir placé le Biotrap sur un pot en verre, on peut mettre le piège dans le jardin (à côté des fleurs mellifères ou à proximité des arbres) ou tout simplement dans un rucher (sous les ruches ou sur le côté), en position légèrement inclinée. Pour une efficacité optimale, l’appât doit être différent pour les ouvrières et les reines fondatrices. Ces dernières ont plus besoin de sucre au printemps, car elles recherchent de l’énergie.

Les ouvrières, quant à elles, recherchent surtout des protéines pour nourrir le couvain, en été. Il faut donc adapter l’appât (NDLR : qui doit être épais pour éviter de noyer les autres insectes) et le renouveler tous les 8 à 10 jours. Pour tuer les frelons asiatiques capturés, il suffit de plonger le bocal dans l’eau pendant au moins quatre heures, ou le mettre au congélateur durant au moins une heure. Plus d’informations : unesaisonauxabeilles.com. Utilisez-vous des pièges pour capturer les frelons asiatiques ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .