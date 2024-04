Qu’est-ce qui attire le plus les frelons asiatiques dans votre jardin ?

Comme chaque année, le printemps est de retour, et, avec lui, les premières fleurs, les premiers bourgeons, mais également les premiers frelons asiatiques. Et, cette année, les apiculteurs sont encore plus inquiets qu’auparavant. Dans un article publié sur Le Réveil Normand, on apprend que les températures de l’hiver dernier, trop douces, auront un effet sur la prolifération de frelons asiatiques, classés nuisibles en 2012, par le gouvernement. Malheureusement pour nos abeilles, et pour nos apiculteurs, ils devraient être plus nombreux cette année. Dans cet article, je vais vous expliquer comment ne pas les « attirer » dans votre jardin, ainsi que comment les piéger grâce aux conseils de la ville de Cormeilles-en-Parisis (95). C’est parti.

Qu’est-ce qui pourrait attirer le frelon asiatique dans votre jardin ?

Le frelon asiatique est un insecte de la famille des hyménoptères, comme la guêpe, sa cousine. Or, il est très fréquent de retrouver des guêpes dans les fruits, leurs mets préférés. Ainsi, si, dans votre jardin, vous disposez de nombreux arbres fruitiers, comme les pommiers, les poiriers, les cerisiers ou les abricotiers, il est presque logique que le frelon asiatique les investisse. Pour faire leurs nids secondaires, ils préfèrent les chênes ou les peupliers, des arbres de très grande hauteur. Et, concernant les fleurs, apparemment, les nectars des fleurs de tournesols, des bleuets ou des coquelicots sont très appréciés des frelons asiatiques.

Quels sont les conseils donnés par la ville de Cormeille-en-Parisis ?

Dans cette ville du Val-d’Oise, et sur les conseils de Christine Geay-Aubry, apicultrice cormeillaise, le piège recommandé, est le fameux « piège-bouteille » ! Et, voici ses explications : « Pas besoin de faire compliqué ! Vous prenez une bouteille d’eau en plastique, vous en découpez le haut ; vous mettez cette partie à l’envers de façon à avoir une sorte d’entonnoir. Ensuite, vous prenez une seconde bouteille que vous encastrez sur le dessus ». Le goulot de la bouteille permet aux autres insectes de ressortir. Néanmoins, sur la bouteille qui contient l’appât, vous pouvez percer des trous de 6 mm afin d’optimiser les chances d’évasion d’autres insectes, plus petits que les frelons asiatiques. Pour l’appât, l’apicultrice conseille, comme nombre de ses confrères, le mélange suivant :

1/3 de vin blanc

1/3 de bière

1/3 de sirop de cassis, de grenadine, ou de fraise

Nous précisons que les recommandations proviennent d’une apicultrice, qui, normalement, œuvre en faveur de ses abeilles, et de leur survie. Ceci nous amène à une petite mise au point, que nous vous proposons de découvrir immédiatement.

Des pièges « controversés » mais recommandés : le dilemme

Comme vous pouvez le constater, la ville de Cormeille-en-Parisis, comme l’Unaf Apiculture dans ce guide du piégeage, à la page 14, recommandent le piège bouteille. Cependant, je reçois de nombreux mails et de nombreux commentaires, parfois peu agréables, m’indiquant que ces pièges sont une hérésie, car ils ne sont pas sélectifs. Tout de même, si ces pièges sont recommandés par la plupart des associations d’apiculteurs, des communes, ou des associations, c’est qu’ils ont probablement déjà prouvé leur efficacité, non ? Certains avancent que l’appât ne doit pas être liquide, pour que d’autres insectes ne s’y noient pas. D’autres que les trous dans la bouteille doivent mesurer de 5 à 7 millimètres pour permettre aux autres insectes de s’échapper.

Pour conclure, j’utiliserai ce vieil adage : on ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs ! Certes, d’autres insectes sont sûrement piégés dans ces pièges, mais finalement, comme dans tout autre dispositif de piégeage, alors sachez que je relate les expériences de chacun, en m’appuyant, la plupart du temps, sur des recommandations de professionnels. À méditer peut-être pour les plus virulents d’entre vous ? Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .