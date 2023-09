Neoppi, l’invention d’une grille pour piéger les frelons asiatiques et protéger les abeilles

Cette année, l’inflation, la chasse aux pellets de bois ou encore les prix de l’essence ont monopolisé les médias. Ces sujets brûlants nous auraient presque fait oublier que les frelons asiatiques continuaient leur massacre sur nos abeilles. Dans la mesure où la lutte contre le frelon asiatique n’est pas encore une cause nationale, les apiculteurs doivent s’équiper, voire inventer eux-mêmes, des pièges pour protéger leurs abeilles. Dans ce domaine, un nouveau piège fait son apparition : la grille Neoppi, un piège hyper simple à installer (sur un bidon en plastique) et qui coûte moins de 6 € ! Et si la grille Neoppi était l’invention de l’année ? Découverte.

Piéger les frelons asiatiques, une action cruciale pour nos abeilles !

N’en déplaise aux antispécistes dont la philosophie est de ne jamais nuire à un animal, les frelons asiatiques sont une réelle menace pour les abeilles, et pour la biodiversité en général. Ils peuvent détruire des milliers d’abeilles en une seule journée, provoquant progressivement la disparition de celles-ci. Contrairement aux abeilles asiatiques qui ont développé des moyens de lutter contre le frelon asiatique, nos abeilles européennes ne possèdent pas encore cette faculté. C’est donc à nous, les humains, de les aider à survivre par le biais de piège sélectif, comme la grille Neoppi, qui s’avère rudement efficace, si l’on en croit la vidéo publiée sur TikTok.

Comment est née l’idée de cette invention ?

Les élèves en BTS du CFA La Baronnerie ont mis en œuvre leur créativité pour répondre à la demande d’un apiculteur en concevant la grille Neoppi pour piège à frelon. Fabriquée au sein de l’établissement, cette grille est réalisée à partir de bouchons recyclés fournis par l’association « Les Bouchons de l’Espoir 49 ». Chaque grille mesure 154 × 154 mm, avec un contour de 12 mm. Une caractéristique intéressante de cette grille est sa polyvalence, car elle peut être installée d’un côté ou des deux côtés d’un piège à frelons.

Cette initiative allie autant le souci de la préservation de l’environnement que le soutien aux apiculteurs en fournissant un outil sélectif pour lutter contre les frelons tout en protégeant les abeilles, essentielles à la pollinisation. Pour un prix dérisoire, les apiculteurs possèdent désormais une nouvelle arme efficace pour protéger leurs abeilles.

Comment fonctionne la grille Neoppi ?

La grille pour piège à frelons propose une solution écologique et responsable pour protéger votre jardin et votre environnement contre les frelons. Conçue pour être montée sur un bidon en plastique, cette grille permet aux frelons d’entrer tout en laissant les abeilles sortir en toute sécurité. Grâce à sa conception sélective, elle ne nuit pas aux abeilles, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent éliminer les frelons tout en préservant l’équilibre de l’écosystème.

L’installation de la grille est facile, il suffit de la fixer sur un piège de dimensions 154 × 154 mm, que ce soit une bouteille ou un jerrican. Les entraxes des trous à visser sont de 91 mm pour le petit côté et 133 mm pour le grand côté, ce qui facilite son adaptation à différents contenants. Cette grille est vendue séparément, sans le bidon. Cette invention française qui coûte quelques euros est disponible sur plusieurs sites : Rucher du Moulin (5,20 €).

