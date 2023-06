Frelon asiatique : comment le reconnaître et signaler sa présence cet été ?

Nous sommes désormais au début d’un été qui promet d’être caniculaire. Et comme chaque année, pendant l’été, il faudra collaborer avec quelques hôtes indésirables tels que les moustiques, les guêpes et quelques frelons européens probablement. Il est un autre insecte pour lequel nous devrons collaborer, mais surtout contre lequel nous devons absolument lutter : le frelon asiatique ! Cet hyménoptère nous est arrivé d’Asie par le biais de l’importation d’une poterie chinoise livrée dans le Lot-et-Garonne. Depuis cette date, le frelon asiatique s’efforce de décimer un peu plus chaque jour nos essaims d’abeille, de dévorer les fruits des vergers et accessoirement de nous pourrir nos apéros estivaux ! Mais comment savoir si le frelon asiatique est présent chez vous ? Et comment lutter contre ce fléau, énorme menace pour la biodiversité ? Voici quelques conseils pour aider les autorités à lutter contre le frelon asiatique.

Pourquoi lutter contre le frelon asiatique en été ?

Au printemps, les reines frelons asiatiques forment des nids primaires, plus petits que les nids définitifs. C’est le moment idéal pour détruire les nids et, ainsi, éviter aux larves de devenir des frelons avides d’abeilles ! Facile à dire, mais plutôt difficile à mettre en pratique, tant les nids sont nombreux. En été, ce sera donc contre des milliers de frelons juste nés, qu’il nous faudra lutter ! En conséquence, il ne faut pas hésiter à disposer des pièges dans votre jardin ! Par ailleurs, il est également primordial de signaler la présence du frelon asiatique sur votre territoire par le biais de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Cet organisme tient à jour une base de données qui permet de savoir où et quand le frelon asiatique s’installe-t-il dans une région, permettant ainsi d’organiser la guerre contre cet insecte destructeur.

Pourquoi signaler le frelon asiatique et comment le reconnaître ?

Vous supposez que des frelons asiatiques ont élu domicile dans votre jardin ? L’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) maintient une base de données pour suivre l’évolution de cette espèce invasive et publie une fiche de signalement, pour le reconnaître à coup sûr. Physiquement semblable à une guêpe de grande taille, le frelon asiatique se distingue par son abdomen jaune orangé et les extrémités jaunes de ses pattes. Bien qu’il ne représente pas de réel danger pour les humains, il est une menace pour les abeilles, se nourrissant volontiers de ces dernières.

Si vous souhaitez signaler la présence du frelon asiatique dans votre département et connaître les derniers signalements, vous pouvez consulter la page dédiée à cet insecte sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel. Il est essentiel de pouvoir identifier correctement le frelon asiatique à pattes jaunes (Vespa velutina) et de le différencier de ses cousins, notamment le frelon d’Europe (Vespa crabo). Vous pouvez retrouver la fiche de signalement à remplir sur le site de l’INPN.

Depuis quand le frelon asiatique est-il arrivé dans votre région ?

Les individus présents en France appartiennent à la variété nigrithorax, caractérisée par une coloration prédominante brune. Ces spécimens sont issus de femelles fondatrices introduites accidentellement avec des poteries importées de Chine par un horticulteur du Lot-et-Garonne. Dès 2004, cet horticulteur avait remarqué la présence du frelon autour de sa propriété. Depuis lors, l’insecte s’est largement répandu et a envahi plus de la moitié du territoire français, comme en témoignent les données de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).

Il a également colonisé d’autres pays tels que l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas. Sur cette carte, vous pourrez constater que la France est touchée dans sa globalité. Et pour connaître la date d’apparition du frelon asiatique dans votre département, cette carte évolutive montre la progression du frelon asiatique d’ouest en est, pour la France et l’Europe.