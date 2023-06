La Suisse et les Pays-Bas, deux nouveaux pays européens envahis par les frelons asiatiques

Le frelon asiatique (Vespa velutina) serait accidentellement introduit en Europe vers 2004, par le port de Bordeaux. Cette guêpe sociale se développe dans toute la France depuis 2020. Aujourd’hui, elle se propage vers d’autres contrées européennes. Selon le biologiste suisse Daniel Cherix, responsable de la task force chargée du suivi de cet insecte, les frelons à pattes jaunes sont présentes en Suisse romande depuis quelques mois, relate le site Swissinfo.ch. Les Pays-Bas sont aussi confrontés à ce problème. Des signalements de reines ont été repérés dans quelques provinces néerlandaises, a affirmé la plateforme Stop Invasieve Exoten. Dans cet article, nous vous convions à en apprendre plus sur cette actualité.

Les frelons asiatiques envahissent certaines localités suisses

Dans le journal « Le Matin Dimanche », Cherix a déclaré que 31 signalements de reines fondatrices ont été observés sur le territoire suisse. La plupart d’entre eux provenaient de la Suisse romande. Ce biologiste a en effet précisé que dix-sept signalements ont été repérés à Genève, sept dans le canton du Jura et quatre dans le canton de Neuchâtel. Deux ont été observés dans le canton de Vaud et un dans le canton de Bâle-Campagne. La présence importante des frelons asiatiques à Genève s’explique surtout par le fait que cette ville est située près de la frontière française. D’après ce scientifique, « les prochaines semaines seront cruciales ». Avec l’arrivée de l’été, les reines des colonies peuvent construire leur nid dans les jardins, près des gouttières ou des piscines, sur les façades des bâtiments, etc. Ces frelons peuvent d’ailleurs entrer dans les habitations. Nous devons ainsi rester vigilants pour éviter leurs piqûres. En apercevant un frelon à pattes jaune, il convient de le capturer ou de l’éliminer et de le photographier ou de le filmer.

Cet insecte mangeur d’abeilles arrive également aux Pays-Bas

Stop Invasieve Exoten, une plateforme de suivi de la présence d’espèces envahissantes aux Pays-Bas, a annoncé l’introduction des frelons asiatiques dans le nord de ce pays. La Groningue et la Frise sont les provinces qui n’ont pas fait l’objet d’une observation. Toutefois, tout près de là, une reine fondatrice a été récemment découverte à Hooghalen, en Drenthe. La présence d’une reine a été également signalée à Winterswijk et à Lunteren, en Gueldre, ainsi qu’à Odijk, en Utrecht.

Dans le sud du pays, une quinzaine de signalements a été confirmée dans la province du Limbourg et une quarantaine dans le Brabant septentrional explique le NL Times. Il est bon de noter que le premier signalement du Vespa velutina aux Pays-Bas remonte en 2017. À cette époque, une reine a été trouvée à Dreischor, en Zélande. Il est à préciser que les grands frelons asiatiques sombres sont reconnaissables par leur thorax brun-noir, leur abdomen presque totalement noir et leurs pattes à bouts jaunes. Il ne faut pas les confondre avec les frelons géants d’Asie ou Vespa mandarinia, qui possèdent de longs dards.

Comment arrêter la propagation de cette espèce invasive ?

Le Vespa velutina se nourrit d’abeilles domestiques ou sauvages et d’autres insectes. Selon les experts, une colonie mange plus de 11 kg d’insectes par an. Cette guêpe sociale est particulièrement dévastatrice et envahissante. De plus, elle dispose d’une grande capacité à s’adapter à de nouveaux environnements. Ainsi, elle peut considérablement impacter le secteur de l’apiculture et l’équilibre de l’écosystème des pays concernés. Il est de mise de bloquer rapidement son expansion. Pour cela, les spécialistes conseillent de retrouver les nids et de les détruire. Si un frelon asiatique est capturé vivant, il est possible de l’équiper d’un émetteur afin d’aider les scientifiques à découvrir son nid.