L’inventeur du Jabeprode explique pourquoi son piège à frelons asiatiques est le meilleur

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) est un véritable fléau depuis de nombreuses années. Un plan national de lutte contre les frelons asiatiques a d’ailleurs été voté jeudi dernier par les sénateurs. Même s’il n’est pas réellement dangereux pour l’homme, sauf en cas de piqûres multiples ou d’allergie particulière, il s’attaque sans vergogne aux abeilles et peut représenter une grande menace pour les ruches. Selon des chiffres issus de l’INRA et publiés sur le site de l’ONG indépendante Pollinis, le régime alimentaire de cet insecte est composé de 1/3 de diptères et de 2/3 d’hyménoptères, dont des abeilles et des guêpes. Pour protéger ses ruches, Denis Jaffré, un apiculteur du Finistère, a inventé un dispositif ingénieux permettant de tuer et de réduire la population de cette espèce invasive. Le piège de cet éleveur d’abeilles mellifères est très innovant, car il tue QUE les frelons asiatiques. Dans un vidéo publiée sur FRANCE 24, Il explique pourquoi son piège est véritablement sélectif et sans doute un des meilleurs du marché.

Un piège conçu suite à une lourde perte

En 2016, ces insectes invasifs ont détruit près de la moitié de ses ruches, explique-t-il- dans la vidéo. À la suite de cette lourde perte, il a mis au point un premier prototype de son piège. Ce dernier a été conçu à partir d’une caisse de vin et est constitué d’éléments relativement simples à se procurer, tels que des grilles et des tubes en métal. L’apiculteur a ensuite amélioré son innovation en créant une cage de capture dotée de deux modules en forme de cône situés face à face et d’une grille, placée au niveau de la partie inférieure. Grâce à son côté « sélectif » et à son efficacité prouvée, le piège inventé par l’apiculteur finistérien a reçu de nombreuses récompenses. Le grand prix et la médaille d’or du concours Lépine, en 2018. Trois ans plus tard, en 2021, après des travaux d’amélioration, le dispositif a remporté le prix de la revue du mérite agricole, ainsi qu’une nouvelle médaille d’or au concours Lépine.

Un piège « véritablement » sélectif

Le dispositif de ce « Géo Trouvetou » a été conçu pour tuer uniquement les frelons asiatiques grâce aux « réducteurs d’entrée » de ses modules coniques, calibrés pour piéger les reines. Les pièces en forme d’entonnoir présentent de nombreuses ouvertures pour que les autres insectes non ciblés puissent ressortir, mais également pour permettre aux effluves des appâts de circuler librement et d’attirer plus efficacement les frelons à pattes jaunes. Selon l’apiculteur, cette espèce invasive retourne toujours dans la zone où elle a installé son nid, précise-t-il dans le reportage. Ce qui aide à déterminer plus facilement l’emplacement des pièges et de prévenir la formation de colonies.

Cela permet par ailleurs de piéger les reines à certaines périodes de l’année, notamment au printemps. À noter qu’après l’introduction accidentelle des frelons asiatiques sur le territoire français en 2004, les collectivités et les particuliers ont développé de nombreux pièges qui, contrairement à son invention, ne sont pas réellement sélectifs, insiste l’inventeur. Ils peuvent donc capturer et tuer des insectes non invasifs, représentant un véritable danger pour la biodiversité.

Jabeprode

Depuis, Denis Jaffré a créé sa propre entreprise baptisée Jabeprode pour lutter contre les frelons à pattes jaunes qui, selon lui, est une espèce extrêmement nocive pour notre écosystème. Sur son site, l'apiculteur et chef d'entreprise met les différents éléments de son piège à la disposition des utilisateurs et propose d'autres prestations, comme l'enlèvement de nids de frelons, de guêpes ou d'abeilles. Plus d'informations : Jabeprode.fr.