Jabeprode : un apiculteur breton invente un piège à frelon asiatique et gagne la médaille d’or du concours Lépine

En ce moment, nous vivons, en France, une période que l’on peut largement appeler l’été indien… Des températures frôlant, voire dépassant les 30 degrés dans certaines régions de France, les doudounes au placard, les fenêtres grandes ouvertes pour laisser entrer le soleil et les t-shirts de sortie sur les terrasses… C’est une bonne nouvelle pour nos factures d’énergie, pour notre moral, un peu moins pour la planète, puisqu’il s’agit d’une autre conséquence du réchauffement climatique. Ces températures trop élevées dérèglent également la nature, et les frelons asiatiques, qui, normalement, devraient commencer à se faire rares, au contraire, prolifèrent et profitent de ces températures plus que printanières. Denis Jaffré, apiculteur près de Fougères (35), a mis au point un piège à frelon innovant à découvrir immédiatement…

Pourquoi faut-il lutter contre le frelon asiatique ?

Le piège Jabeprode est donc un moyen de lutter contre la prolifération du frelon asiatique, considéré comme une espèce invasive, nocive pour l’écosystème et redoutable prédatrice des abeilles sauvages et domestiques… Les colonies d’abeilles sont leur repas préféré, les détruisant en quelques heures à peine. Le piège de Denis Jaffré, est en même temps préventif et curatif. Préventif, lorsqu’il est installé lors de la nidification, car il va capturer les reines avant qu’elles ne puissent fonder une nouvelle colonie. Curatif, puisque le piège sélectif peut par ailleurs capturer les ouvrières, pendant toute la saison et surtout en été et en automne, lorsque les attaques sont les plus fréquentes.

D’où lui est venue l’idée de ce piège ?

Le frelon asiatique ou vespa velutina est arrivé en France en 2004 seulement dans le Lot-et-Garonne, puis il s’est propagé à une vitesse folle, entraînant l’extermination de centaines de colonies d’abeilles. Les apiculteurs, impuissants face à ce nouvel ennemi, ont tenté de protéger leurs ruches sans moyens existants… En 2016, Denis Jaffré perdait la moitié de ses ruches à cause des frelons asiatiques, il a donc décidé d’inventer un piège, le piège Jabeprod, pour tenter de sauver ses abeilles… Ce piège porte le nom de BCPA pour Bac de Capture Préventif et Autonome, et a reçu plusieurs récompenses dont la fameuse médaille d’or du Concours Lépine.

Comment fonctionne-t-il ?

En 2016, Denis Jaffré invente un piège à frelon asiatique grâce à une imprimante 3D. Il fait, en effet, fabriquer des alvéoles calibrées à l’exacte taille des reines frelons asiatiques, les seules à pouvoir fonder de futures colonies. En pénétrant dans ces alvéoles, derrière lesquelles se cachent des appâts, les reines se retrouvent piégées, avec impossibilité totale de ressortir. L’apiculteur affirme avoir, dès la première année, capturé 150 reines grâce à son invention… Et, l’appât n’est autre que de la cire d’abeille, évidemment, mais qui peut être remplacé par du sirop très saturé en sucre ou des fruits très mûrs avec la même efficacité ! En traitant curatif, donc plutôt en été, les appâts devront dégager une forte odeur, pour que les ouvrières aient envie d’attaquer…

Il faudra alors déposer des arêtes de poisson, des croquettes au saumon pour chat, ou encore vos restes de barbecues. Aujourd’hui, l’apiculteur breton vend son piège au prix de 55€ sur son site Internet, et à développer d’autres pièges, adaptés à de grandes ruches. Notamment, un modèle en bois résistant et hydrofuge, sur lequel il faut ajouter un toit, non fourni, et qui fonctionne exactement sur le même principe que le bac originel, imprimé en 3D. Plus d’informations : jabeprode.fr