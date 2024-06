Insolite : en 1986, une école enseignait « l’art des ninjas » dans le Vercors

Si vous êtes un fin connaisseur de la culture nippone, vous connaissez les mangas, les cosplays, le judo ou le karaté, tous venus du Japon. Mais, connaissez-vous le ninjutsu, ou l’art des ninjas ? Cette technique japonaise un peu particulière dans laquelle se pratiquent les arts martiaux, mais dont les maitres-mots sont la ruse et la tromperie, serait pratiquée par les espions japonais. Le ninjutsu n’est pas un art martial à proprement parler même si certains « ninjas » le revendiquent, il s’agit, en réalité, de personnes entraînées pour espionner, feinter, esquiver, etc. En France, un homme considéré comme le dernier maître ninja au monde, Jinichi Kawakami avait imaginé en 2020, ouvrir une école en ligne pour devenir ninja. Une campagne de financement participatif avait été lancée sur Kickstarter, mais elle n’avait pas été finalisée. Une vidéo publiée en 1986, année de l’apparition des ninjas en France, avait été utilisée pour en faire la promotion. Retour sur les étonnants ninjas dans cet article. C’est parti.

Qui étaient les ninjas, à l’origine ?

Dans les films japonais, on voit souvent apparaître des hommes vêtus de noir, agiles, et pas toujours très sympathiques. Ceci est, sans doute, dû au « passé » des ninjas. En effet, au 17ᵉ siècle, ils sont formés pour devenir des mercenaires et des espions à la botte des dirigeants de la période Edo. Une période dirigée par trois chefs militaires, qui aboutera à l’unification de tous les archipels, et formera le Japon. De tout temps, les techniques des ninjas ont fasciné, par leur extrême rigueur, et le charisme de ceux qui le pratiquent. Mais, il a fallu attendre plusieurs siècles pour que les premiers ninjas arrivent en France, sous l’impulsion de Sylvain Guintard, délégué officiel ninjutsu pour la Francophonie. Et, ce fut en 1986.

La vidéo qui a suscité l’intérêt des téléspectateurs !

Le 3 janvier 1986, dans le JT de FR3 à l’époque, montrait une vidéo tournée à Lans-en-Vercors. Elle montrait des hommes en noir, adeptes du ninjutsu, s’entraînant dans des conditions extrêmes. Leurs journées étaient rythmées par des combats, des entraînements et des séances de méditations, indispensables pour garder le contrôle de soi. La voix off disait, probablement à des fins rassurantes, que les ninjas n’étaient plus destinés à se battre, mais à pratiquer cet art comme un loisir. « Aujourd’hui, cet art martial n’est plus destiné à former des guerriers. On peut s’en réjouir. Le but est plutôt d’aboutir à une élévation de l’esprit tout en développant les capacités du corps », avait d’ailleurs précisé le présentateur.

2020, l’espoir de voir une école de ninjas en ligne ?

Jinichi Kawakami qui prétend être le dernier maître ninja au monde, imagine alors une école virtuelle pour enseigner les techniques du ninjutsu. Pour ce faire, il crée avec des maires et des officiels japonais le Japan Ninja Council qui fait la promotion de la culture des ninjas. Cependant, le projet ne séduit pas, la cagnotte atteint seulement 9 454 € sur les 34 114 € escomptés… Pas d’école de ninjas en ligne, et un art qui reste assez intimiste, enseigné la plupart du temps par des maîtres japonais. Connaissiez-vous l’histoire des ninjas ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .