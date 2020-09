Cette école remplace les heures de colle par de la méditation et du Yoga !

Pour certains les heures de colle rappellent de bons souvenirs passés avec les copains… Pour d’autres ce sont des souvenirs de copies de centaines de lignes ou de recopiage du règlement intérieur ! Des punitions absolument inutiles qui n’apprennent rien à l’enfant, et qui ne sont même pas dissuasives de recommencer.

Les heures de colle sont également parfois sources de chahut monumental si elles ont lieu en commun… Dans une école de Baltimore aux Etats-Unis, les enseignants ont sans doute constaté l’inutilité de ces heures de retenues… Ils ont décidé de les transformer en heures de méditation !

A l’initiative de Robert W. Coleman, enseignant de l’école, les élèves indisciplinés et retenus le sont désormais dans une ambiance cocooning et méditent. Zen attitude dans les salles de colle avec lumières tamisées, oreillers confortables et décoration zen. La pièce de méditation a été conçue avec la fondation Holistic Life, qui souhaite généraliser cette pratique.

Les séances de méditation amèneraient selon Kirk Philips, le coordinateur de l’association, l’enfant à stimuler la conscience. Alors qu’il pensait cette idée difficile à concrétiser, les enfants s’adapteraient parfaitement à ces séances silencieuses et concentrées.

Quant aux résultats, ils sont quasiment immédiats. Les enseignants observent un apaisement, une amélioration de la concentration et plus de de discipline en cours. Des séances du même type existent déjà au Québec, aux Pays-Bas ou à Marseille.

En apprenant à respirer, à se concentrer, les enfants seraient même plus calmes à l’extérieur de l’école. En canalisant le trop plein d’énergie, les enfants gèreraient mieux leur stress et leur capacité de concentration. Des heures de méditations à la place des heures de colle, en voilà une belle idée !

Photo de couverture Yuganov Konstantin / Shutterstock