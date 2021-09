Des briques “LEGO” en matériaux recyclés pour rebâtir en 6 jours les écoles détruites à cause d’un séisme

L’archipel indonésien subit souvent des séismes plus ou moins intenses. Sa situation géographique explique la régularité du phénomène. La convergence de plaques tectoniques provoque d’importantes activités volcaniques et sismiques.

Notons que les îles indonésiennes se trouvent sur la zone de rencontre des plaques pacifique et eurasiatique. L’ensemble du territoire compte également plus de 150 volcans actifs. Rappelons qu’en 2018, l’Indonésie a été victime de 12 séismes meurtriers. Les plus intenses avaient atteint une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Mercalli.

Plus intéressants que les briques traditionnelles

Le passage de ces catastrophes naturelles laisse souvent de nombreuses écoles détruites. La question de la reconstruction reste problématique à cause du coût et de la durée des travaux.

Les écoles sont habituellement des bâtiments en dur. Les structures en maçonnerie possèdent l’avantage d’être robustes et pérennes. Néanmoins, elles restent fragiles face à des activités sismiques intenses. Les constructions en dur requièrent aussi des budgets énormes. La réalisation des travaux prend en outre généralement beaucoup de temps en raison du durcissement lent des matériaux. Un chantier peut ainsi durer plusieurs mois.

De six mois à seulement six jours de travaux

Reconstruire rapidement les établissements scolaires est une nécessité. Pour cette raison, l’entreprise finlandaise Block Solutions a inventé une solution innovante. Les Eco-Blocks sont des briques spéciales fabriquées à partir de matériaux recyclés : déchets plastiques et résidus de bois.

Le principal atout des briques finlandaises est son faible coût de production. Elles sont également légères et présentent moins de menaces en cas d’effondrement. La mise en pratique des Eco-Blocks est en train de se faire en Indonésie.

L’organisation à but non lucratif Classroom of Hope les utilise pour rebâtir les écoles ravagées par des tremblements de terre. La reconstruction d’une école sur l’île indonésienne de Lombok a seulement pris six jours avec les briques spéciales, selon le fondateur de l’organisation. Notons qu’un chantier plus court permet de réduire les coûts de réalisation.

Lutter contre la pollution par le plastique avec des salles de classe

La construction d’une salle de classe selon les normes des autorités indonésiennes avoisine les 14 000 dollars. Remplacer la maçonnerie avec les Eco-Blocks réduit le montant à 7 000 dollars. Par ailleurs, l’assemblage des briques pour une salle de classe prend moins de six heures. Compte tenu des matériaux utilisés pour leur fabrication, les briques de Block Solutions sont une solution écologique.

Leur utilisation pour la construction d’une salle de classe permet de recycler jusqu’à trois tonnes de déchets plastiques. Il est intéressant de souligner que Classroom of Hope prévoit de construire une petite usine de fabrication de briques écologiques en Indonésie.

Les Eco-Blocks donnent la possibilité de reconstruire rapidement et avec peu de moyens. Les briques finlandaises se présentent ainsi comme une solution adaptée aux pays en voie de développement frappés par des catastrophes naturelles.