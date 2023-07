Mullca 510 : trop résistante, l’invention de cette chaise a provoqué la faillite de son entreprise

Tous les écoliers et collégiens de France et de Navarre posent leurs fesses sur les mêmes chaises, ou presque. Vous avez forcément déjà usé vos fonds de culotte sur une chaise en bois, dont l’assise comporte une partie incurvée et maintenue par des tubulures en fer. Sans le savoir, vous avez donc suivi vos études sur une invention française qui date de 1964 et qui a envahi les écoles, collèges et lycées : la Mullca 510. Cette chaise mythique existe encore, mais la société qui l’a inventée n’existe plus et vous allez voir que la raison de sa disparition est plutôt inattendue. Retour sur l’histoire de l’invention de cette chaise indestructible.

L’entreprise Mullca, c’est qui ?

La société Mullca, du nom de ses fondateurs Robert Müller et Gaston Cavaillon, a été fondée en 1947. À l’époque, ils sont quasiment les seuls à savoir travailler le tube en acier, sans faire exploser les prix de leurs produits finis. Installée à Neuilly-sur-Seine (92), l’entreprise s’installe définitivement à Noisy-Le-Sec (93) en 1950. Indépendante jusqu’en 1990, elle est rachetée par le groupe Pinault. Elle fera faillite en 1996. La première chaise inventée par l’entreprise est la Mullca 300 en 1949, c’est une chaise pour les enfants, avec un tube qui sert d’accoudoir. Il faudra attendre 1964 pour voir sortir des usines la Mullca 510 qui deviendra une chaise iconique, connue de tous les Français.

Qu’est-ce qui a fait le succès de la Mullca 510 ?

Dans les années 50, les chaises d’écolier sont souvent des bancs ou des chaises en bois, lourdes et parfois fragiles. Mullca invente alors une chaise, qui, à l’époque, est un petit concentré de technologies : soudures par brasage, sans aucune vis, sans aucun rivet, assise et dossier en bois et tubes d’acier. Les avantages de cette chaise Mullca sont nombreux. Elle est d’abord légère, souvenez-vous lorsqu’il fallait mettre les chaises retournées sur les tables, chaque soir.

Elles sont indestructibles et peuvent supporter jusqu’à une tonne de charge. De plus, elles ont deux autres particularités que les chaises n’ont pas : une assise bombée qui permet d’y poser ses fesses, un dossier incliné qui permet de les poser contre un mur, sans abîmer ce dernier. Enfin, sa conception fait que les élèves qui s’y assoient se tiennent droit. Avec cette chaise, impossible de faire autrement en réalité. Et pour couronner le tout, elles s’empilent les unes sur les autres, une véritable innovation à l’époque.

Un succès sans précédent

La Mullca 510 équipera rapidement toutes les écoles de France et plus de 12 millions d’exemplaires seront vendus. Il est encore possible d’en trouver dans certains endroits, mais elles ne sont plus fabriquées par Mullca. En effet, ces chaises étaient si indestructibles qu’une fois achetées, elles duraient des dizaines d’années. C’est ce qui a causé, en partie, la faillite de l’entreprise. La demande était tellement forte que Mullca a accordé deux licences aux entreprises Lafa et Simire pour fabriquer ces chaises, en 1973. Avec trois sites de production, il était possible de satisfaire toutes les demandes.

Et aujourd’hui, qu’est devenue la chaise Mullca 510 ?

Certes l’entreprise fondatrice n’existe plus, mais de nombreux modèles ressemblent à s’y méprendre à la chaise originelle. Les modèles d’origines, eux, se négocient autour de 150 € pièce sur les sites de vente d’objets d’occasion ou dans les brocantes. L’entreprise LAFA, basée à Aurillac dans le Cantal, fabrique toujours les Mullca 510 et désormais, elles se parent de jolies couleurs et sont disponibles en plusieurs tailles, adaptées aux enfants. Il s’en produit encore 3 000 chaque année. Un joli succès pour cette invention française, non ?