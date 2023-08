L’Ukraine utiliserait des drones en papier inventés par une entreprise australienne

Alors que la guerre en Ukraine est en train de prendre un nouveau tournant avec le décès d’Evgueni Prigojine et de plusieurs membres clés du groupe paramilitaire Wagner, les troupes ukrainiennes avancent sur le front. Elles n’hésitent pas à utiliser les moyens à leur disposition pour répliquer face aux attaques russes. Parmi l’arsenal que possède le camp ukrainien figurent des drones SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System ou PPDS, qui ont été fournis par l’Australie en mai dernier. Il semble que ces engins viennent de faire leurs preuves. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle publication de la chaîne Telegram Fightbomber, qui est présumée appartenir à une personne ayant un lien avec l’armée de l’air russe.

Les forces ukrainiennes auraient utilisé ces appareils de fabrication australienne pour semer le chaos au sein d’une base aérienne russe. Le nom de la base en question n’a pas été communiqué, mais selon les rumeurs, il pourrait s’agir de l’aérodrome de Koursk situé à 97 km de la frontière ukrainienne. En effet, l’armée russe a récemment rapporté une attaque de drones dans cette infrastructure tactique. Au total, une quinzaine d’appareils auraient participé à l’assaut. La particularité du PPDS réside dans le fait qu’il s’agit d’un drone en papier jetable et modulaire. Une conception qui le rend presque invisible au radar.

Par ailleurs, ce drone fourni par l’Australie fonctionne de manière plutôt discrète, car il possède une propulsion électrique. Il est capable de naviguer de façon autonome. Selon les données publiées par SYPAQ, il peut transporter jusqu’à 5 kg de fret. Son autonomie va jusqu’à 120 km, alors que sa vitesse de croisière est d’environ 60 km/h. Grâce à sa construction en papier, l’aéronef est peu coûteux. Le PPDS est aussi annoncé comme un drone polyvalent, car il peut transporter des munitions, de la nourriture et des médicaments. Il peut même servir à des opérations de reconnaissance.