Projet Manhattan : qui a réellement inventé la bombe atomique ?

Vous êtes peut-être déjà allé voir le dernier film de Christopher Nolan, Oppenheimer ? Un film qui est un film biographique sur Julius Robert Oppenheimer, chercheur américain, connu pour être celui qui a mis au point la bombe atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. L’opération qui visait à créer la première bombe atomique avait été baptisée « Projet Manhattan », en référence au quartier général du directeur du programme. Alors que la guerre fait rage, les Américains découvrent comment mettre au point une arme surpuissante, la bombe atomique. Les 06 et 09 août 1945, ils l’utiliseront à Hiroshima et Nagasaki, au Japon, avec les conséquences que nous connaissons tous. Mais quel était réellement ce projet ? Et en quoi consistait-il ? Retour sur l’invention de la bombe atomique.

Le projet Manhattan, qu’est-ce que c’était ?

Dans le plus grand secret, dès le mois d’août 1942, les Américains lancent ce projet qui vise à développer l’arme nucléaire. Lorsque ce projet a été approuvé, en 1941, les Américains ne participaient pas encore à la guerre, mais avait un budget colossal pour développer ce type d’armement. Robert Openheimer est alors nommé directeur dès opérations en 1943 et rassemble, autour de lui, les meilleurs physiciens du monde (britanniques, américains). Ils se cachent alors à Los Alamos au Nouveau-Mexique, avec 5 000 personnes pour développer la bombe atomique.

Quels sont les grands noms qui participent à ce projet secret ?

Le premier qui participe à ce projet, et à son insu, c’est Albert Einstein qui, avec son célèbre E=MC2, met en évidence la théorie de la relativité restreinte. Théorie qui servira de base à la création de la bombe atomique. Einstein collabore dans les années 20 avec Leó Szilárd, un étudiant hongrois. Ensemble, ils découvrent le principe atomique de réaction en chaîne. Un neutron provoque la fission d’un noyau atomique, libérant ainsi plusieurs autres neutrons qui, à leur tour, provoquent de nouvelles fissions et ainsi de suite. C’est cette réaction en chaîne qui génère l’énergie atomique. Oppenheimer est alors convaincu que les nazis vont chercher à utiliser cette découverte pour anéantir le monde. Il convainc alors Einstein de faire part de ses craintes au président Roosevelt. Rappelons qu’Einstein était un homme très pacifiste et que, s’il est à l’origine de la bombe atomique, c’est bien malgré lui !

Mais alors, qui est vraiment l’inventeur de la bombe atomique ?

Il n’est pas évident de répondre à cette question, car sans Einstein, il n’y aurait pas eu de base pour la créer, mais sans Oppenheimer, la formule du premier n’aurait jamais été exploitée. On considère donc Robert Oppenheimer comme l’inventeur de la bombe atomique, car il est celui qui est parvenu à utiliser une formule physique pour en faire une arme destructrice. Par ailleurs, il a également mis au point deux modèles de bombes nucléaires. La bombe A qui est une bombe à fission qui utilise l’énergie dégagée par la fission de noyaux d’atomes d’uranium ou de plutonium. Et la bombe à hydrogène ou Bombe H, qui fonctionne sur le principe d’une fusion nucléaire, déclenchée par l’explosion d’une bombe A ! Einstein n’avait probablement souhaité que sa formule soit à l’origine de la bombe dévastatrice que l’on connaît. Entre les mains de dictateurs ou de fous dangereux, cette bombe pourrait anéantir des millions de personnes en quelques secondes.