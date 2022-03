Albert Einstein est-il l’inventeur de la bombe atomique ?

Nous connaissons tous le physicien Albert Einstein, grâce à sa fameuse formule E=mc², même si nous ne savons pas tous vraiment ce qu’elle veut dire. Il est également connu pour sa théorie sur l’interchangeabilité de l’énergie et de la masse, qui a ouvert la voie aux travaux sur l’énergie nucléaire et donc à la création d’armes nucléaires ! Nous savons également que ce physicien allemand est un fervent défenseur de la paix. Pourtant, cet éminent scientifique a insisté pour que les Etats-Unis financent ses travaux sur la bombe atomique ! Il aurait pu s’en tenir à celui qui travaillait sur le nucléaire, mais une rencontre a changé son destin !

Une rencontre en 1920

Alors que l’on est encore loin de la seconde guerre mondiale, puisque la première vient de prendre fin, Einstein vit à Berlin et collabore avec Leo Szilárd, un jeune diplômé hongrois. Ensemble, ils inventent un réfrigérateur énergétique qui ne sera jamais commercialisé. Cette collaboration va amener Einstein à participer, contre ses valeurs, à la création de la bombe atomique dans les années 40. 70 ans après Nagasaki et Hiroshima, l’ONU signe un premier traité pour interdire l’usage et le stock d’armes nucléaires. Einstein lui-même militera pour que ces armes nucléaires ne soient plus jamais utilisées. Il en connaissait peut-être les terribles conséquences !

Comment Einstein en est-il venu à créer la bombe atomique ?

En 1933, lorsqu’Hitler est élu Chancelier du Reich, il découvre le principe mis au point par Einstein et Szilárd, restés en contact après leur première collaboration. Le phénomène découvert est celui de la physique nucléaire.Une neutron vient causer la fission du noyau d’un atome, ce qui libère plusieurs neutrons qui, à leurs tours, provoquent des fissions. Cette réaction en chaîne peut alors provoquer de terribles explosions. En 1939, Szilárd présage que les scientifiques à la botte du chancelier devenu dictateur, pourraient utiliser cette découverte pour créer une bombe atomique ! Il demande alors à Einstein, qui vit aux Etats-Unis de prévenir en urgence Roosevelt, le président américain. Le physicien allemand s’alarme de l’utilisation de son invention comme une arme destructrice car lui, ne pensait pas qu’elle serait utilisée comme telle ! Avec d’autres scientifiques, ils écrivent au président américain pour le prévenir des conséquences d’une bombe atomique si elle était pensée par des nazis. Ils pourraient, à l’évidence, gagner la guerre, mais également signer la fin de l’humanité !

Les Etats-Unis utiliseront cette arme

Le président des Etats-Unis prend très au sérieux l’alerte des scientifiques et après l’invasion de la Pologne par les troupes d’Hitler, il crée le Comité consultatif pour l’uranium. Ce projet appelé Projet Manhattan est un programme secret qui met au point une bombe atomique. Les 6 et 9 août 1945, devant l’impossibilité de voir le Japon cesser le feu, ils utilisent les deux seules bombes atomiques de l’histoire à Nagasaki, puis à Hiroshima. Les dirigeants japonais ayant refusé l’ultimatum de la conférence de Postdam, les Etats-Unis veulent imposer la capitulation du Japon, sans condition. En bombardant les deux villes japonaises, stratégiques pour l’armée japonaise, les Etats-Unis souhaitent également montrer à la Russie leur puissance de feu. Une occasion aussi pour les Etats-Unis de tester ces armes nucléaires en situation réelle ! Ce sera les deux seules fois où les bombes atomiques seront utilisées dans un conflit armé. Albert Einstein serait donc bien le père de la bombe atomique, même si au départ, sa théorie de la relativité n’était absolument destinée à fabriquer des armes de destruction massives !