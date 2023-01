Les maisons en carton poussent comme des champignons, une invention pour construire un habitat en 3 jours

Une maison en carton fait automatiquement penser à celle de la comptine pour enfant, Pirouette Cacahuète. Pourtant, ce matériau est de plus en plus utilisé pour la construction de maisons écologiques, économiques et celles qui ne laissent aucune trace après leur démontage. Depuis quelques années, on fabrique des meubles en carton solides et design. Depuis peu, il existe des maisons en carton comme la WikkelHouse que nous vous avons présentée en 2019. Dans le Morbihan, la maison ossature bois, sans béton, mais isolées par des briques de carton recyclé vient de sortir de terre. Aurélie et Nicolas en sont les heureux propriétaires. Visite guidée !

La maison « en carton » d’Aurélie et Nicolas

La nouvelle demeure du couple se situe dans la commune de Vraie-Croix, près de Vannes. Elle est la quatrième maison de ce type construite en France, de plain-pied et sur une surface de 138 m2. Une ossature bois classique, de larges ouvertures qui baigneront l’intérieur de lumière et des murs ainsi que des cloisons conçus en briques de carton alvéolé. Pour monter cette maison, il n’a fallu que trois jours, car les briques s’emboîtent tels des LEGO. La maison est vissée dans la roche sur des pieux métalliques. « La maison respire, on n’a pas de remontée d’humidité par capillarité » explique Cédric Rocher, de la société Alvéobois, constructeur de l’ouvrage. En réalité, les murs, le plafond et le sol sont conçus avec des panneaux de cartons qui doivent être alignés les uns à côté des autres.

Une empreinte écologique réduite

Un impact environnemental réduit au minimum, c’est peut-être ce qui a séduit Aurélie et Nicolas. Leur maison ne demandait aucune dalle en béton, donc aucun terrassement, mais uniquement des pieux ancrés dans la roche. Ils ont pu économiser sur les matériaux, la construction, le transport et la main d’œuvre, puisque leur maison a été construite en trois jours. Le propriétaire des lieux s’enthousiasme en expliquant que sa maison va avoir une incroyable performance énergétique, car le carton peut conserver pendant 15 h la chaleur qu’il reçoit à l’intérieur. Il explique aussi que sa maison est entièrement recyclable. En d’autres termes, le jour où il partira, sa maison pourra être démontée sans aucune trace de son passage dans la nature. Une maison qui leur revient à près de 800 € le mètre carré, hors finition, soit environ 110 000 €.

Pourquoi la maison en carton est-elle écologique ?

Lors de sa fabrication, la maison en carton émet beaucoup moins de pollutions qu’une maison traditionnelle pour plusieurs raisons. En effet, le carton est un matériau recyclable, ne nécessitant pas d’extraction de sable comme pour le cas du béton par exemple. Le carton est également un parfait isolant qui permet de moins chauffer l’intérieur puisqu’il bénéficie des propriétés de la matière première. Par ailleurs, déjà issu du recyclage, le carton utilisé peut être encore recyclé jusqu’à sept fois. Entouré d’une membrane plastique spécifique, il est aussi un rempart contre l’humidité et contre le feu, grâce au fait qu’il se consume couche par couche. La maison en carton remplacera-t-elle le béton, voire le bois ? C’est une éventualité qui fait son chemin !