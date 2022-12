Ils inventent la bouteille de vin en papier recyclé… et font un véritable “carton” dans le monde entier !

Limiter notre empreinte carbone, produire des matières décarbonées, ces expressions font désormais partie de notre quotidien. Toutes les entreprises cherchent à innover en la matière en proposant des produits qui restreignent au maximum cette fameuse empreinte carbone. L’empreinte carbone est une mesure des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique, c’est-à-dire produites par l’Homme. Elle dépend en particulier des facteurs d’émission associés aux sources d’énergie utilisées. (Source Wikipedia). Et dans cette recherche devenue perpétuelle, chaque geste compte et nous devrons prendre de nouvelles habitudes. Avec la bouteille Frugalpac, une entreprise britannique entend mettre fin aux bouteilles de vin ou d’alcool* en verre, pour les remplacer par des bouteilles en carton recyclé. Découverte.

Qu’est-ce que c’est que cette bouteille en carton ?

Le carton s’impose progressivement dans de nombreux domaines, puisque l’on construit désormais des maisons en carton ! Dans le domaine de l’embouteillage aussi, le carton se fait une place au soleil. Frugalpac a dévoilé, en début d’année 2022, la toute première bouteille en carton recyclé au monde ! L’entreprise britannique promet une véritable innovation avec cette bouteille 5 fois moins lourde, faite de 94 % de carton recyclé et affichant une empreinte carbone six fois moins importante qu’une bouteille en verre !

Comment fonctionne cette bouteille innovante ?

Vous vous dites sûrement que du liquide dans un carton, cela ne va pas faire bon ménage. Et effectivement ce n’est pas le contenant à proprement parler qui est en carton… Le liquide est contenu dans un récipient en plastique alimentaire, comme sur les cubis de vin que l’on peut trouver en supermarché. La nouveauté étant que la bouteille de verre est remplacée par un contenant en forme de bouteille, mais en carton. Le tout étant refermé par un bouchon qui va garantir une conservation plus longue au réfrigérateur. Elle peut aussi être utilisée pour remplacer les bouteilles plastiques, avec 77 % de plastique utilisé en moins que sur une bouteille d’eau par exemple.

Les demandes affluent du monde entier

La bouteille Frugalpac a été lancée en juin 2020 et a fait mouche auprès des consommateurs. La marque Cantina Goccia a tenté l’expérience de la bouteille en carton et vendu son stock total en une journée seulement ! Notons que les vins de Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Petit Verdot et Chardonnay sont issus de ce vignoble italien au cœur de l’Ombrie. Les Japonais veulent y mettre du saké, les Américains, du gin ou du whisky et la marque française Somewhere in Provence basée à Draguignan : des vins rosés. Frugalpac a déjà reçu des demandes pour plus de 70 millions de Frugal Bottles.

À l’approche de Noël, choisissez parmi une vaste gamme de vins, de spiritueux et de cocktails tous proposés dans la Frugal Bottle. Pour Noël 2022, plus de 30 vins, cocktails et spiritueux sont disponibles en bouteille carton. Et vous n’aurez qu’à la jeter dans votre bac d’emballage en fin de repas puisque le plastique et le carton se recyclent au même endroit. Retrouvez quelques liens qui vous permettront d’acheter ces bouteilles en carton et feront sensation lors de vos repas de fêtes à n’en pas douter. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Frugalpac.com.