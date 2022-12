Insolite : l’invention d’un cubi de vin compartimenté « anti gueule de bois »

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, des repas copieux souvent bien gras arrosés de vins rouges, blancs ou rosés, puis de champagne, etc. C’est une tradition même si tout le monde ne partage pas le fait qu’il faille boire et manger plus que de raison entre le 24 décembre et le 1er janvier. Les lendemains des fêtes sont généralement propices à ce que l’on appelle « la gueule de bois » et l’occasion de tester le bicarbonate de soude ou le jus de citron pour faire passer cette bouche pâteuse et cet exécrable mal de crâne. Une entreprise américaine propose un « cubi anti-gueule de bois », une conception de cubi de vin innovante qui permet aussi de se servir de l’eau. Découverte !

Qu’est-ce que c’est que cette invention ?

Le cubi Wine + Water mise sur le fait qu’il faut boire de l’eau pour éviter la gueule de bois. En résumé, ce cubi qu’ils présentent comme une véritable innovation va vous éviter la gueule de bois… en alternant verre de vin et verre d’eau ! Pour concevoir leur étrange invention, l’entreprise s’est établie sur le fait que pour ne pas avoir la gueule de bois, il faut rester hydraté ett que l’hydratation se fait bien sûr avec de l’eau plate !

Comment se présente ce drôle de cubi ?

Ce cubi est le fruit d’une collaboration entre l’entreprise Essentia Water, fabricant d’eaux en bouteille, et l’entreprise House Wine, vendeur de vin et cubis. Ils ont imaginé un drôle de cubi qui propose trois solutions au consommateur : du vin rouge, du vin blanc et de l’eau minérale. En réalité, c’est plutôt une « station à boisson » qui évite de disposer trois contenants différents sur une table de fête. Il dispose de trois becs verseurs et, donc, de trois réservoirs. L’un contient du « Sauvignon Blanc », l’autre un vin rouge original de la marque et le dernier : de l’eau minérale fournie par Essentia Water. Il dispose aussi d’un petit robinet caché à l’arrière qui propose un « mélange original » créé par la marque qui a gardé le secret de sa composition.

Combien ça coûte ?

Vendu en édition limitée depuis le début du mois de novembre, il était disponible au prix de 44 € (45,99 $), mais disponible uniquement au Canada et aux États-Unis. Victime de son succès, il est désormais en rupture de stock, mais pourrait arriver en France sous peu. Véritable invention ou coup marketing pour Noël, nous vous laisserons juger !

Un autre cubi innovant, mais français !

Sinon, on vous recommande plutôt le Cubi-Cool, un produit Made In France qui, s’il ne vous évite pas la fameuse gueule de bois, il vous permettra de déguster un verre de rosé bien frais grâce à ses coussins réfrigérants. Et si vous préférez les boissons softs ou cocktails bien frais, le Cubi-Cool est là aussi pour maintenir toutes vos boissons fraîches, été comme hiver. Depuis notre test qui date de plus de quatre ans, la petite marque française a bien évolué et propose dorénavant le Pack Side Bar, un Cubi-Cool original. Il se dote de compartiments pour que vos bières restent fraîches. Une idée cadeau sympathique pour Noël ?