Une entreprise prétend avoir inventé une pilule anti gueule de bois qui décomposerait l’alcool dans le sang

Avoir la gueule de bois est une expression qui désigne une intoxication alcoolique, aussi connue sous le nom de veisalgie. La gueule de bois se produit généralement après une consommation d’alcool* excessive et provoque des maux de tête, nausées, diarrhées, tremblements, etc. Et ce n’est pas forcément un moment agréable à passer… La société suédoise Myrkl prétend avoir inventé une pilule « anti gueule de bois » qui décomposerait l’alcool dans votre sang pour éviter cet état désagréable. Cette pilule prétendue miracle par l’entreprise fait cependant l’objet d’affirmations et de recherches douteuses… Selon plusieurs sources concordantes, la pilule pourrait également ôter tout plaisir de boire de l’alcool, même en petite quantité. Une pilule miracle alors ?

La pilule Myrkl c’est quoi ?

Ce remède anti gueule de bois est annoncé comme ” la pilule pré-alcoolique qui marche ” et elle vient d’être mise en vente au Royaume-Uni. Mais, selon le docteur Ashwin Dhanda, scientifique clinique et hépatologue de l’Université de Plymouth, les affirmations de l’entreprise seraient à prendre avec d’énormes pincettes. En effet, selon le fabricant Myrkl, si vous prenez deux pilules 12 heures avant de boire, cela absorbera 70 % de l’alcool avant qu’il n’entre dans votre sang et vous déshydrate. La pilule utilise deux types de probiotiques couramment trouvés dans l’allée des aliments naturels appelés Bacillus subtilis et Bacillus coagulants pour décomposer l’alcool. On pourrait alors penser que cette pilule miracle rendrait de fiers services à ceux qui prévoient une folle soirée… Mais il y a un problème !

L’analyse du docteur Dhanda

Dans un article publié sur The Conversation, l’hépatologue explique que cette réduction de la quantité d’alcool absorbée par le corps se reflète par une réduction des effets à court terme de l’alcool, tels que l’euphorie et une réduction de l’anxiété. C’est-à-dire que cette pilule prétend vous empêcher d’être ivre et par conséquent vous évitera la fameuse gueule de bois. La seule étude publiée sur cette pilule indique qu’un suivi des taux d’alcool après un dosage actif ou placebo sur 24 sujets adultes a été réalisé. Or, seuls 14 de ces sujets ont été inclus dans cette étude car les 10 autres possédaient déjà un taux d’alcoolémie inférieur au début de l’étude… Sans surprise, les résultats différaient d’un individu à l’autre, réduisant ainsi la précision de l’étude. De plus, les tests ont été réalisés sur 7 jours et avec 1 seul verre d’alcool, ce qui n’est évidemment pas le cas quand on a la gueule de bois !

Une étude bâclée selon le scientifique…

24 sujets seulement auraient testé cette pilule, et on ne sait pas s’il s’agit d’hommes ou de femmes. Pourtant, on sait que la résistance à l’alcool diffère selon le sexe. On ne connait pas non plus la réaction au cocktail probiotiques sur des sujets « non-blancs » puisque l’étude a été réalisée uniquement sur des personnes de type caucasien. Et enfin, on ne connaît pas non plus les risques de prendre ces probiotiques pour les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. Pour le docteur, les pilules contre la gueule de bois vont se diversifier dans le futur et les probiotiques peuvent être bénéfiques pour la santé… Mais le meilleur moyen d’éviter la gueule de bois est bien de limiter sa consommation d’alcool. Et si vous conduisez, évidemment, vous ne consommez pas !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.