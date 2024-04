Mycocrete, l’invention d’un matériau de construction biosourcé à base de mycélium (champignon)

Comment réduire l’impact environnemental de l’industrie de la construction (23 % des émissions de gaz à effet de serre français) ? Voilà une question à laquelle tentent de répondre de nombreux scientifiques. Pour apporter sa pierre à l’édifice, une équipe de l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni, a récemment publié une nouvelle étude dans la revue Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Celle-ci décrit l’invention d’un matériau composite et biosourcé à base de champignons !

Du mycélium et des matériaux biosourcés

Les chercheurs ont baptisé leur matériau « Mycocrete ». Il est obtenu à partir d’un procédé impliquant l’utilisation de moules tricotés et de substances issues des racines de champignons. Parmi ces substances figure le mycélium qui est l’appareil végétatif des champignons. Généralement de couleur blanche, celui-ci peut être cultivé pour prendre la forme d’un matériau. « Notre ambition est de transformer l’apparence, la sensation et le bien-être des espaces architecturaux en utilisant le mycélium en combinaison avec des matériaux biosourcés tels que la laine, la sciure de bois et la cellulose », a déclaré le Dr Jane Scott, un des auteurs de l’article.

Un mélange sous forme de pâte

Pour vulgariser, l’équipe de l’Université de Newcaste a mélangé cette substance provenant du réseau racinaire complexe des champignons avec d’autres matériaux pour obtenir de meilleurs résultats. Les chercheurs affirment avoir créé une pâte composée de spores de mycélium et de grains. Ces derniers servaient de nourriture aux racines de champignons et assuraient ainsi leur croissance. La pâte, contenant également de la poudre de papier, des amas de fibres de papier, de l’eau, de la glycérine et de la gomme xanthane, a ensuite été mise dans une moule en textile tricoté perméable à l’oxygène.

Un dôme en guise de prototype

L’ensemble a été placé dans un environnement à l’abri de la lumière, de l’humidité et de la chaleur de sorte à permettre au mycélium de croitre. Une fois la forme et la densité atteintes, l’équipe a séché la pâte pour arrêter sa croissance et empêcher la germination des champignons. Le résultat est un matériau durable qui pourrait potentiellement se substituer au bois et au plastique. Pour démontrer la résistance de leur nouveau matériau composite et biodégradable, les chercheurs ont construit un prototype de dôme qu’ils ont appelé BioKnit.

« La performance mécanique du mycocrète utilisé en combinaison avec un coffrage tricoté permanent est un résultat significatif et une étape vers l’utilisation de biohybrides de mycélium et de textiles dans la construction », a ajouté le Dr Scott. Plus d’informations sur frontiersin.org. Prêt pour un maison à base champignon ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .