Quelle plaque pour l’isolation thermique d’une maison ?

Tandis que le froid est encore présent sur notre pays, nous cherchons tous des moyens pour réduire notre consommation énergétique. Cette réduction de la consommation, et par ailleurs, de notre facture, passe souvent par une bonne isolation. L’isolation est même un point essentiel dans un logement. De nombreux matériaux sont désormais disponibles pour parfaire l’isolation d’une maison. C’est, par exemple, le cas des plaques d’isolation, qui peuvent être installées à l’intérieur comme à l’extérieur. Découvrons les avantages et les différents types de plaques d’isolation existants. Chaque type de plaque répondant à un besoin spécifique, il est important de savoir faire la différence. Décryptage.

Quelles sont les différentes plaques d’isolation ?

Plusieurs types de plaques d’isolation sont disponibles, elles n’ont pas toutes les mêmes fonctionnalités ni le même coût d’installation.

Les plaques d’isolation en laine minérale

Ce sont les plus courantes. Elles sont fabriquées à partir de laine minérale, donc de la laine de verre ou de la laine de roche. Réputées pour leur excellent pouvoir isolant thermique comme acoustique, elles restent très performantes et accessibles. Cependant, il faut savoir que ces plaques peuvent être très irritantes, et ne sont pas les plus écologiques.

Les plaques d’isolation en polystyrène

Là encore, ces plaques sont très utilisées, et existent pour les sols ou les murs, en deux variantes : le polystyrène expansé (PSE) et le polystyrène extrudé (XPS). Financièrement très abordables, elles sont cependant moins performantes que les autres types de plaques. Quant à l’écologie, ce ne sont évidemment pas les meilleures en termes de préservation de l’environnement.

Les plaques d’isolation en matériaux naturels

Les plaques d’isolation fabriquées à partir de matériaux naturels, tels que le liège, la fibre de bois, la ouate de cellulose et la laine de mouton, sont reconnues pour leur caractère écologique et leur faible impact sur l’environnement. Elles sont une alternative performante aux deux modèles présentés ci-dessus, mais leur coût est aussi, plus important.

Comment choisir les plaques d’isolation adéquates pour votre maison ?

L’évaluation des performances d’isolants repose sur plusieurs critères clés. Le coefficient de conductivité thermique (lambda) demeure un indicateur essentiel, où une valeur plus basse indique une meilleure isolation thermique. Si l’amélioration de l’isolation phonique est également une préoccupation, il est recommandé de choisir des matériaux avec un indice d’affaiblissement acoustique élevé. L’épaisseur et la densité des plaques jouent un rôle crucial dans leur capacité isolante, une épaisseur plus importante peut améliorer les performances. Enfin, le critère de prix est évidemment le fil conducteur d’un projet d’isolation. Les matériaux synthétiques étant souvent plus abordables, mais, en termes d’impact environnemental, il vaut mieux privilégier des solutions écologiques telles que les plaques de liège ou de laine de mouton, par exemple.

Quelles sont les différentes techniques d’isolation avec plaques ?

Lorsque vous optez pour l’isolation avec des plaques, plusieurs choix sont possibles.

L’isolation par l’extérieur :

Elle est de plus en plus prisée, car elle est assez simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas de travaux à l’intérieur. Les plaques sont simplement collées sur les murs extérieurs. De plus, cette technique permet de ne pas empiéter sur la surface habitable.

L’isolation par l’intérieur :

À l’inverse de la technique par l’extérieur, isoler par l’intérieur reprend le même principe, mais vous oblige ensuite à refaire les papiers peints, peintures, etc. Ce qui peut se révéler couteux. Néanmoins, cette technique est plus abordable, et est la plus fréquemment utilisée.

Le doublage des murs :

Cette technique consistant à créer une nouvelle paroi intérieure avec une couche d’isolant en plaques, améliore l’isolation thermique et acoustique sans altérer l’aspect extérieur. L’isolation en doublage se fait par la pose de structures métalliques dans lesquelles les plaques viennent se loger. Cependant, elle réduit l’espace habitable.

Quelles erreurs sont à éviter lors de la pose de plaque d’isolation ?

Lors de la pose, il faudra veiller, par exemple, à ne pas créer de ponts thermiques, notamment en s’assurant que chaque plaque est reliée à l’autre de manière totalement étanche à l’air et à l’eau. Attention aussi à l’humidité, qui peut compromettre la performance des isolants. Prévoyez l’installation d’une membrane d’étanchéité à l’air et d’un pare-vapeur pour prévenir les infiltrations et la condensation. Enfin, les plaques choisies doivent respecter les réglementations en vigueur ainsi que les normes techniques que vous pouvez retrouver ici. Que pensez-vous de cette technique d’isolation ? Avez-vous opté pour l’une d’elles ? Parlez-nous de votre expérience et n’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.