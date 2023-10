La start-up belge WonderWalls invente un kit d’isolation sur mesure, simple d’installation et réutilisable

WonderWalls, fondée en juin 2022, a inventé un kit d’isolation d’intérieur sur-mesure, pouvant être installé rapidement. Ce kit prêt à l’emploi peut être posé facilement dans un appartement, sans qu’il ne soit nécessaire de déménager temporairement. Il peut être monté sans colle ni clous et peut être réutilisé, une fois démonté. Harold Grondel, CEO et co-fondateur de l’entreprise belge, a précisé les nombreux avantages de cette solution d’isolation innovante et leurs projets futurs.

Un kit d’isolation innovant avec très peu de déchets

Selon Harold Grondel, leur solution d’isolation sur-mesure est née d’un constat au cours de travaux de rénovation effectués dans un vieux bâti. Il a remarqué qu’il y avait beaucoup de déchets durant tout le chantier, et donc d’importants gaspillages. L’entrepreneur et son associé, Justin Lalieux, ont alors décidé de concevoir une solution d’isolation moins onéreuse, avec peu de déchets, et qui soit également facile à installer ainsi qu’à démonter. Harold Grondel a affirmé que l’isolant proposé par la start-up belge est un matériau classique (aérogel, laine de mouton, laine de roche, laine de verre…), mais là où il y a de l’innovation, c’est au niveau de sa mise en œuvre et de son installation. Tout est simplifié grâce à la préparation hors site, à la livraison rapide en un colis et au montage sans colle ni clous. Pour information, le premier essai a été effectué à Ixelles, dans un centre d’hébergement pour sans-abris des Petits Riens.

Un concept en faveur de la simplicité

Les kits d’isolation d’intérieur de WonderWalls sont livrés prêts à installer, environ un mois et demi après la commande. Les panneaux d’isolation de l’entreprise sont pré-découpés, d’où leur facilité d’installation. Leur pose est quatre fois plus rapide que celle d’un isolant classique. Avec ce kit, aucune compétence ni aucun outil ne sont requis. Il suffit de suivre le manuel d’installation fourni. En outre, il y a très peu de déchets et de poussières lors de l’installation, offrant aux occupants la possibilité de ne pas quitter leur logement lors des travaux. Hormis sa facilité d’installation, ce kit d’isolation sur-mesure a également pour particularité d’être réutilisable.

WonderWalls veut privilégier la simplicité, depuis la commande jusqu’à la pose. La start-up a d’ailleurs développé une application mobile permettant de faire un scan 3D de la pièce à isoler, afin d’obtenir un modèle précis et de définir en temps réel les coûts et les économies d’énergie pouvant être réalisées. Harold Grondel a expliqué que grâce à cette application, « on peut calculer le coût de l’isolation, son impact en termes de CO2 et en kilowattheures en deux minutes ».

Les projets de WonderWalls pour ce kit d’isolation sur-mesure

WonderWalls envisage de réaliser près de 130 installations en 2024 et cible en premier le marché professionnel (sociétés de logements sociaux, promoteurs immobiliers…), avant de proposer ses kits d’isolation d’intérieur aux particuliers. La start-up bruxelloise prévoit également d’agrandir son équipe d’ici fin 2024 et d’étendre ses activités dans d’autres pays européens en 2026. Entre-temps, elle effectue une levée de fonds pour atteindre ses objectifs de croissance. WonderWalls souhaite lever jusqu’à environ 1,5 million d’euros pour augmenter son capital social. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .