Rockin Bag System, une isolation par insufflation pour les combles et les rampants « plus rapide et moins chère »

Les rampants sont responsables de près de 30 % des déperditions de chaleur d’un logement. Dans le but d’isoler efficacement et facilement cette partie de la toiture, le fabricant d’isolants Rockwool a imaginé un tout nouveau concept : le Rockin Bag System. Ce dernier a été conçu pour l’optimisation de l’isolation des rampants par insufflation de laine de roche directement sous la toiture, un gain de temps et d’argent pour les propriétaires.

Une nouvelle méthode pour l’optimisation de l’isolation des combles

Rockwool, le leader mondial de la fabrication d’isolants, a présenté une nouvelle méthode d’insufflation de laine de roche au niveau des rampants de toiture, lors du salon du BTP Artibat. Cette technique utilise le Rockin Bag System, un sac dans lequel est injecté de la laine de roche (Rockin L) grâce à une machine pneumatique. Le Rockin Bag System est positionné entre la paroi intérieure du comble et le support de couverture. Il est constitué d’une membrane pare-vapeur de valeur sd 20, d’une grille de décompression et d’un écran HPV (haute perméance à la vapeur). Cette nouvelle méthode d’isolation de toiture signée Rockwool s’adresse aux bâtiments d’habitation collectifs et aux maisons individuelles avec des rampants ne présentant aucun écran sous-toiture et dotés d’une couverture composée de petits éléments tels que des tuiles.

Rockin Bag System : quels sont ses avantages ?

Pour l’installateur, Rockin Bag System est une excellente solution pour faciliter la rénovation et l’isolation des rampants d’un logement. En effet, lors de la réalisation des travaux, il n’est pas nécessaire de procéder à la dépose totale de la couverture pour installer les sacs et procéder à l’insufflation. Comparée au sarking, cette technique est nettement plus aisée à mettre en œuvre et prend moins de temps. Elle est trois fois, voire quatre fois, plus rapide que la méthode classique d’isolation thermique de toiture par l’extérieur.

Pour le maître d’ouvrage, Rockin Bag System est une alternative moins coûteuse et plus rapide au sarking. Aucuns travaux à l’intérieur du logement ne sont à prévoir et la mise en œuvre de l’isolation ne nécessite qu’une dépose partielle de la couverture. Outre les avantages financiers et la rapidité de la mise en œuvre de l’isolation, cette méthode n’entraîne aucune réduction de l’espace habitable et permet d’optimiser la durée de vie des isolants, dans la mesure où la laine de roche est protégée par les sacs. À titre d’information, Rockin Bag System est éligible aux aides financières proposées aux ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.

Les étapes à suivre pour la mise en œuvre du Rockin Bag System

La mise en œuvre du Rockin Bag System se fait en quelques étapes. Tout d’abord, il faut détuiler partiellement la toiture et retirer les éventuels isolants déjà en place. Ensuite, il est nécessaire de visser des tasseaux de 27×27, en fonction de l’entraxe, au niveau de la partie haute et de la partie basse des linteaux. Cette étape est indispensable pour garantir une bonne ventilation en sous face de couverture. Une fois les tasseaux en place, il faut préparer les sacs en les découpant aux dimensions de la longueur ou de la largeur, dans le cas d’une pose perpendiculaire aux chevrons et en les fermant à leurs extrémités à l’aide d’une bande adhésive.

Pour une pose entre chevrons, la découpe doit se faire en prenant en compte la distance entre pannes. Pour finir, il suffit de créer un orifice sur la partie haute des sacs en utilisant un cutter, de les installer dans les rampants et de procéder à leur remplissage. Plus d’informations : rockwool.com. Que pensez-vous de cette invention pour isoler rapidement les toitures ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .