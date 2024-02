Quel est le meilleur isolant pour un mur humide ?

L’humidité dans une maison est indispensable à condition que le taux soit compris de 40 à 60 % selon l’ADEME. Cependant, s’il dépasse les 60 % recommandés, l’air humide peut être néfaste pour la santé. De plus, il l’est aussi pour votre portefeuille puisqu’en chauffant un air trop humide, vous consommerez plus d’énergie, ou de bois si vous utilisez des buches ou des pellets de bois. Lorsque l’on habite une maison ancienne, les problèmes d’humidité des murs sont courants. Il existe des solutions pour assainir et assécher un mur humide, mais encore faut-il d’abord pouvoir l’identifier. Alors, comment reconnaître un mur humide ? Et, quels sont les matériaux à privilégier pour l’assécher ? On vous explique tout immédiatement.

Quels sont les meilleurs remparts contre l’humidité ?

La laine de chanvre constitue un isolant naturel et écologique, parfaitement adapté à l’isolation des murs humides. La fibre de coco, également écologique, se distingue par sa nature naturelle et sa perméabilité à la vapeur d’eau. La laine de lin ou de coton, entièrement naturelle, propose une excellente isolation phonique et thermique. Enfin, le liège, comme matériau isolant végétal, est vivement recommandé pour une isolation efficace des murs dans les espaces sujets à l’humidité. Bien entendu, les matériaux plus classiques comme la laine de verre, ou de roche, sont aussi d’excellents remparts contre l’humidité, à condition d’avoir asséché votre mur, avant la pose. Quant au prix, il faut compter de 3 à 21 € le mètre carré en fonction de l’isolant choisi. Attention, il faudra aussi prévoir une VMC, et une peinture anti-humidité pour terminer.

Comment assécher un mur humide ?

Lorsque l’on découvre un mur humide, nous avons tendance à vouloir « cacher » rapidement, avec du placo, ou autres. Erreur, l’humidité ne va pas disparaître par magie, mais restera ancrée à l’intérieur. Avant d’entreprendre l’isolation, il faut absolument assécher le mur ! Deux options s’offrent alors à vous :

Le cuvelage, qui consiste à percer des trous dans le mur, généralement à la base de ce dernier, puis à injecter un produit d’étanchéité dans les trous formés.

Le drainage consiste lui à creuser une tranchée à la base du mur afin d’y déposer des membranes imperméables, telles que des membranes bitumineuses ou des géotextiles.

Comment savoir si votre mur est humide ?

Souvent, il n’est pas nécessaire d’avoir fait de grandes études pour constater qu’un mur est humide ! En effet, s’il est recouvert de papier peint, celui-ci va se décoller seul, et être lui-même humide. Ce n’est pas très bon signe. Vous pouvez aussi apercevoir quelques auréoles sur un papier peint, ou sur une peinture, signes d’humidité. Si vous ôtez la couche de papier peint, vous risquez de voir le mur s’effriter, voire être entièrement humide au toucher. Enfin, l’odeur peut aussi vous aiguiller vers une humidité quasi certaine. Pour savoir qui du mur, ou de la pièce est humide, voici un petit test à effectuer :

Fixez une feuille d’aluminium sur le mur à l’aide de ruban adhésif, puis patientez 48 heures. Si de l’eau se forme du côté du mur, cela indique une infiltration d’humidité. En revanche, si le côté de la pièce est humide, cela signifie que l’humidité provient de la condensation. Avez-vous déjà été confrontés à un mur humide ? Comment avez-vous réglé ce problème ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .