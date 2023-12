Blostm, un réflecteur de radiateur thermique pour « amplifier » le chauffage et réduire les factures énergétiques

Comme bon nombre de foyers cette année, vous surveillez frénétiquement votre consommation d’électricité. La facture de régularisation de l’année 2023 risque d’être plus salée que les années précédentes. Vous n’aurez peut-être pas consommé plus, mais les augmentations du coût de l’énergie, elles, seront appliquées. Pour éviter de devoir contracter un crédit pour payer votre facture, vous pouvez peut-être tenter de limiter les dégâts en installant des réflecteurs sur vos radiateurs. Ces réflecteurs agissent en renvoyant la chaleur émise par le radiateur vers la pièce au lieu de la laisser être absorbée par le mur. Une isolation adéquate des murs est également essentielle pour minimiser les pertes thermiques, favorisant ainsi une utilisation plus efficace de l’énergie de chauffage. Nous vous proposons de découvrir le modèle Blostm, qui vous permettrait d’économiser jusqu’à 95 % de chaleur dans votre pièce. Découverte.

Présentation du réflecteur de radiateur Blostm

Le réflecteur Radiateur Blostm se présente sous la forme d’un rouleau de 5 m × 60 cm, conçu spécifiquement pour maximiser l’efficacité énergétique de votre radiateur. Pour l’installer, il suffit de le découper à la dimension de l’arrière de vos radiateurs. Avec une épaisseur de 3,6 mm, cette feuille réfléchissante de haute qualité économise jusqu’à 95 % de la chaleur de votre pièce, réduisant ainsi la nécessité de consommer plus d’énergie pour chauffer votre maison. Vendu avec des supports muraux, il peut être facilement accroché. En revanche, pour plus d’efficacité, il est recommandé de démonter vos radiateurs, pour installer le film réfléchissant sur la totalité de la surface.

Que faut-il savoir de plus sur le réflecteur de radiateur Blostm ?

Du côté de sa conception, il est fabriqué à partir d’une feuille d’aluminium laminée avec un revêtement anti-oxydation. En l’installant, vous bénéficierez de son potentiel durant de longues années, il faudra simplement penser à le dépoussiérer de temps à autre. En réfléchissant la chaleur dans la pièce, il maintient votre maison au chaud plus longtemps, vous permettant ainsi de réduire vos factures de chauffage. Grâce à lui, vous ne chaufferez plus vos murs inutilement, la chaleur sera réfléchie vers le centre de la pièce. Par conséquent, votre chauffage, qu’il soit électrique ou au gaz, se déclenchera moins souvent et ce sont des économies qui vous attendent sur votre prochaine facture.

Pourquoi perd-on de la chaleur à cause des murs ?

La perte de chaleur due au mur derrière le radiateur provient principalement d’un phénomène de dissipation thermique et représente 20 % des déperditions, selon le site MaPrimeÉnergie. Lorsqu’un radiateur fonctionne, il émet de la chaleur sous forme de rayonnement, de convection et de conduction. Cependant, si le mur situé derrière le radiateur n’est pas correctement isolé ou réfléchissant, il y a une réelle perte de chaleur. Le mur absorbe la chaleur et la conserve au lieu de la redistribuer dans la pièce, cette chaleur est alors perdue. Cela peut aussi être de la responsabilité du radiateur lui-même. En effet, son rayonnement thermique peut être absorbé par le mur au lieu de se propager dans la pièce.

Mais la plupart du temps, la perte de chaleur est la faute d’un mur mal isolé créant une pression supplémentaire sur le système de chauffage. Cela peut entraîner une surconsommation d’énergie pour maintenir une température ambiante confortable. Pour atténuer ces pertes de chaleur, l’utilisation de réflecteurs de radiateur, comme le Blostm réflecteur de radiateur mentionné précédemment, peut être bénéfique. Que pensez-vous de cette astuce ? Avez-vous déjà installé des réflecteurs de radiateurs ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

BLOSTM Réflecteur Radiateur - 5m x 60cm Isolant Thermique Derrière Radiateur - Réflecteur de Chaleur pour Radiateur 3,6mm d'Épaisseur Reflecteur Radiateur en Feuille - Économise de l'Énergie ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - Ce panneau reflechissant radiateur reflète 95% de la chaleur de votre pièce. Il faut moins d'énergie pour chauffer votre maison; afin que vous puissiez abaisser la... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez