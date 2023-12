Comment faire un « prêt travaux » pour l’isolation de sa maison ou de son appartement ?

Il n’y a pas réellement de saison pour entamer des travaux à la maison, ou plutôt les travaux à entreprendre dépendent des saisons. Aux beaux jours, c’est plutôt l’installation d’un abri de jardin, ou la construction d’une pergola qui prime. Et, en hiver, les travaux d’isolation ou de chauffage sont évidemment les plus urgents, afin de réaliser des économies sur nos factures. Qu’ils sont estivaux ou hivernaux, les travaux nécessitent forcément de posséder le budget pour les réaliser, ce qui est très rarement le cas ! Pour alléger son budget et faciliter l’achat du matériel, ou payer le professionnel, il existe un crédit pour la réalisation de travaux que l’on appelle tout simplement un « prêt travaux ». Mais, dans quel cas est-il possible ? Et, combien peut-on emprunter ? On va tout vous expliquer.

Qu’est-ce qu’un « prêt personnel » ?

Le prêt travaux, comme son nom l’indique, est un crédit* contracté pour réaliser des travaux chez soi. En règle générale, il existe deux types de prêts qui peuvent être utilisés pour des travaux : le prêt personnel et le crédit renouvelable. Le premier, le prêt personnel, est le choix à effectuer pour des travaux de grande ampleur : isolation, pose de fenêtres, installation d’une piscine, etc. Avec un prêt personnel, le taux est généralement plus avantageux et vous disposez des fonds, que vous dépensez comme bon vous semble. Cependant, il existe deux formes de prêts personnels, l’un sans justificatif, vous pourrez donc financer ce que vous voudrez. Le second est un « prêt affecté » et devra financer les travaux mentionnés (avec devis) lorsque le prêt est contracté. Le montant d’un prêt personnel peut traditionnellement aller jusqu’à 35 000 €.

Qu’est-ce qu’un « crédit renouvelable » ?

Le second type de prêt travaux appelé « crédit renouvelable » est idéal pour les travaux moins couteux, jusqu’à 6 000 €, vous pouvez opter pour le crédit renouvelable. Vous débloquez alors une certaine somme et votre capital se reforme au fil de vos remboursements. Ce dernier peut aussi être utilisé en complément d’un prêt personnel, il arrive fréquemment que des frais supplémentaires s’ajoutent aux prévisions initiales. Ainsi, vous disposez toujours d’une réserve d’argent pour faire face aux imprévus sans nécessairement devoir contracter un nouveau crédit.

Le prêt travaux, pour quels types de réalisations ?

Si vous envisagez uniquement de refaire le papier-peint de votre salle à manger, le prêt travaux n’est peut-être pas nécessaire. On destine un prêt travaux à des réfections couteuses, ou à des travaux nécessitant des frais importants. C’est, par exemple, en ce moment, le cas des travaux de rénovation énergétique. Cela peut être, entre autres, l’installation de panneaux solaires pour réduire sa consommation d’énergie fossile, ou le changement des fenêtres pour faire rempart aux déperditions de chaleur. Si les éléments d’isolation de votre maison sont déjà au summum de la qualité, vous pouvez engager un prêt travaux pour aménager vos combles en chambre d’amis ou installer un studio de jardin pour le printemps. Le prêt travaux est peut-être la solution pour améliorer votre confort, réaliser des économies, ou vous offrir la piscine de vos rêves !

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.