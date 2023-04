Saint Astier dévoile un enduit de chanvre pour les blocs et bétons, le Kalamua

L’entreprise Saint-Astier, originaire de la commune du même nom, est l’une des plus connues en termes de production de matériaux de construction à base de chaux. Fondée en 1912, l’entreprise fabrique des enduits, des mortiers et des crépis à la chaux à partir de matériaux naturels et de techniques de fabrication traditionnelles. « La composition unique du calcaire de Saint-Astier permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant autant la faculté de durcir sous l’eau que de se recarbonater au contact de l’air », apprend-on sur le site de l’entreprise. Saint-Astier est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée mondiale. Un nouveau produit vient de faire son apparition : le Kalamua, le premier enduit monocouche, adapté aux blocs et au béton de chanvre. Découverte.

Kalamua, qu’est-ce que c’est ?

On appelle ce produit un « enduit du Chaufournier », fabriqué à partir de chaux hydraulique de la commune de Saint-Astier. Cet enduit est conçu pour être utilisé dans les techniques de construction traditionnelles et est particulièrement adapté aux projets de restauration historique. Il s’agit d’un matériau respirant qui permet à l’humidité de s’échapper des murs. Ce qui permet d’éviter les problèmes d’humidité et de moisissures. Le nom « Chaufournier » fait référence au mot français désignant un four à chaux, car l’enduit est fabriqué à l’aide de techniques traditionnelles de cuisson de la chaux. Le Kalamua vient s’ajouter au catalogue de l’enseigne. Il a ainsi été spécifiquement développé pour s’appliquer sur les blocs de chanvre, de plus en plus utilisés dans le bâtiment. Il s’applique aussi bien aux murs intérieurs qu’aux murs extérieurs, et entre parfaitement dans les projets de construction écoresponsables.

Quels enjeux pour le mortier Kalamua ?

L’enjeu de l’entreprise était de proposer un nouvel enduit qui s’appliquerait vite et adapté aux blocs de chanvre. Il devait aussi assurer la respirabilité du bâti ! Défi relevé avec le Kalamua, une invention de l’entreprise qui répond désormais à la norme écologique A+, répondant à la norme 998-1. Le secteur d’écoconstruction est en plein essor, et l’anticipation des enjeux énergétiques et climatiques à venir est cruciale. De nombreuses infrastructures ou maisons d’habitation sont dorénavant construites avec des blocs de chanvre, et il fallait un produit adéquat pour poursuivre l’utilisation de cette matière naturelle. Kalamua a été inventé pour répondre à ce besoin et au souhait des constructeurs de rendre le secteur plus « vert ».

Quelles sont les qualités de l’enduit monocouche Kalamua ?

Les matériaux de construction à base de chaux possèdent de nombreux avantages, et ce nouvel enduit vient notamment permettre la perméabilité des structures. Il s’applique soit à l’aide d’un sablon ou d’une machine à projeter et peut également être employé à l’intérieur du bâti. Techniquement, il se compose donc de chaux hydraulique du chaufournier, de pigments minéraux 100 % naturels, de charges minérales, et d’adjuvants qui facilitent son utilisation.

La première couche s’applique sur une épaisseur de 10 mm environ et est marouflée sur un treillis en fibre de verre. La seconde couche s’applique sur une épaisseur de 10 mm, 24 h plus tard. Une fois sec, l’enduit Kalamua se présente sous la forme d’une couche de 15 à 20 mm d’épaisseur et donne un aspect rustique à la structure. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Saint-Astier.