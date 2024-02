Comment faire respirer un mur humide ?

Dans une maison, l’humidité est une ennemie à combattre absolument ! L’humidité est simplement la présence d’eau dans l’air ou dans un matériau. Cela peut se manifester par une sensation de moiteur dans l’air ou par la présence d’eau sous forme de vapeur ou de liquide. Dans le contexte de la construction, par exemple, l’humidité peut désigner la quantité d’eau contenue dans un matériau comme le bois ou le plâtre. Dans une maison saine, le taux d’humidité, qui peut être mesuré grâce à un hygromètre, doit se situer de 40 à 60 % selon l’ADEME. La plupart du temps, elle provient de l’extérieur, ou des fondations d’une maison, et se répercute sur les murs intérieurs. Mais, comment assainir un mur humide, ou comment le faire « respirer » ? On va tout vous expliquer !

L’humidité qui vient de l’intérieur ? Kézako ?

Pendant très longtemps, les concepteurs ont cru que l’humidité venait de l’extérieur. Ainsi, par conséquent, il suffisait de rendre un mur parfaitement étanche pour la contrer. Or, en réalité, l’humidité vient surtout de l’intérieur. Elle est provoquée par de nombreuses causes parmi lesquelles notre respiration, nos plantes vertes, notre mauvaise isolation, nos électroménagers, etc. Certes, l’installation de VMC résout une partie du problème, mais pas la totalité. La vapeur d’eau produite à l’intérieur du logement, serait donc l’une des principales causes de l’humidité dans les maisons.

Comment résoudre le problème de l’humidité à l’intérieur ?

Comme on peut l’imaginer, cette problématique n’est pas très aisée à résoudre. Nous ne pouvons pas arrêter de respirer, ni stopper l’utilisation de notre lave-linge, notre four ou notre lave-vaisselle. L’installation d’une VMC à double-flux est la solution la plus adéquate pour résoudre ce problème. Une VMC à double-flux fonctionne en extrayant l’air vicié de l’intérieur, en le filtrant, puis en le croisant avec de l’air frais de l’extérieur via un échangeur thermique. Cela permet de récupérer la chaleur de l’air sortant pour préchauffer l’air entrant. Ensuite, l’air purifié et préchauffé est diffusé dans la maison, tandis que l’air vicié est évacué à l’extérieur. Néanmoins, ce système reste onéreux et n’est pas accessible à tous.

Mais, alors, comment aider un mur intérieur « à respirer » ?

La solution se trouve dans l’utilisation de matériaux que l’on appelle « perspirants », sur les murs extérieurs. Nous n’avons rien inventé, puisque ces matériaux étaient utilisés jadis, progressivement remplacés par le ciment, ou par des enduits totalement étanches. Concrètement, il faudrait donc revenir à des matériaux perspirants comme la brique, la terre crue ou la chaux pour enduire les façades. Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la plupart des matériaux utilisés étaient perméables à la vapeur d’eau. Les mortiers à base de chaux, les briques en terre cuite ou crue, le bois naturel, le pisé et le torchis ne présentaient aucune étanchéité à la vapeur d’eau.

L’isolation par l’extérieur est très à la mode, et notamment le collage de plaque en polystyrène. Une bonne idée contre les déperditions de chaleur, mais une très mauvaise solution pour évacuer l’humidité des murs ! Vous l’aurez compris, revenir à des matériaux d’antan, sur les façades extérieures, serait la meilleure solution pour lutter contre l’humidité à l’intérieur de nos maisons. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .