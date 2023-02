Le poêle de masse, un système de chauffage économique proposant le plus grand confort thermique

Après les annonces de l’augmentation des prix de l’énergie ces derniers mois, nous cherchons tous à économiser sur nos factures. Certains auront choisi le poêle à bois ou à granulés, mais ces combustibles ont aussi grandement augmenté. Le pellet a d’ailleurs connu une flambée des prix assez hallucinante. Malgré ces augmentations, se chauffer est incontournable. Pour anticiper sur les années à venir, certains décident de s’équiper par une alternative encore peu connue : le poêle de masse. Un poêle de masse est un type de chauffage principal, alimenté par du bois de chauffage. Très imposants, ces appareils pèsent une et six tonnes, ressemblant à de grosses cheminées, avec cependant quelques différences à noter. Qu’est-ce qu’un poêle de masse ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On va tout vous expliquer.

Quelle est la différence entre un poêle de masse et une cheminée ?

Les deux appareils utilisent le bois pour combustible. De son côté, la cheminée avec insert se dote d’un foyer visible qui permet de profiter de la beauté et du charme des flammes. La principale différence entre les deux réside dans le rendement énergétique. Concrètement, une cheminée ou un poêle à bois procure une chaleur directe, lorsque le poêle de masse diffuse la chaleur. Cela s’effectue par l’intermédiaire des matériaux, notamment des briques réfractaires, avec lesquels il est conçu. Ce dernier peut absorber, retenir et répartir la chaleur dans toute la maison. La libération lente de la chaleur est donc le principal atout d’un poêle de masse. Économiquement, et si votre maison est bien isolée, vous n’aurez besoin de le recharger en bois qu’une fois toutes les 12 ou 24 h, contre toutes les heures pour un poêle à bois ou cheminée.

Comment fonctionne un poêle de masse ?

Contrairement aux cheminées, les poêles de masse fonctionnent ainsi sur le principe de la combustion rapide du bois, puis du stockage de la chaleur. Ce stockage de la chaleur est permis grâce aux matériaux utilisés pour sa fabrication et à sa masse imposante, généralement plus d’une tonne. Lorsqu’il brûle dans la chambre de combustion, le combustible chauffe le corps lourd du poêle, qui va diffuser la chaleur au fur et à mesure par la suite. Ce dernier est très répandu dans les pays de l’Europe de l’Est, où les habitants se chauffent majoritairement au bois. Si vous avez déjà entendu parler de poêle alsacien ou de poêle russe, ce sont des poêles de masse. Ces appareils de chauffage sont très utilisés dans les zones rurales qui disposent souvent de nombreux résidus agricoles. Il peut s’agir de tiges ou d’épis de maïs, qui peuvent être brûlés dans ces types de poêles. En forme de dôme, la grande chambre de combustion permet également de les utiliser comme cuisinière. On les retrouve donc traditionnellement dans de grandes maisons, trônant au milieu de la cuisine.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un poêle de masse ?

Le poêle de masse est probablement le système de chauffage qui propose le plus grand confort thermique. Ainsi, il diffuse la chaleur par rayonnement, à l’ensemble des corps solides qui l’entourent (murs, plafonds, meubles). Il apporte par conséquent une température homogène dans toute la maison, ainsi qu’un air plus sain, puisqu’il ne « souffle » pas l’air chaud, et ne déplace donc ni poussières, ni air ambiant. Grâce à la présence de matériaux à forte inertie thermique, il restitue plus lentement une chaleur douce et constante. Au quotidien, il demande peu d’entretien. Le poêle de masse offre également un rendement très élevé qui se situe aux alentours de 90 % avec des buches de bois. Quant aux inconvénients, il existe aussi bien entendu.

Le premier étant qu’il faut beaucoup de place, et un sol capable de résister à son poids, les poêles de masse sont généralement construits sur place, il est de ce fait impossible de les déplacer. Ces poêles sont par ailleurs un peu plus difficiles à maîtriser quant à la programmation du chauffage, et ils doivent évidemment être installés par des professionnels. Enfin, ils sont plus chers à installer que les autres systèmes de chauffage. Cependant, ils deviennent assez rapidement rentables puisqu’ils permettent de réaliser des économies de bois, et d’énergie, s’il est combiné avec un autre mode de production.