Quels sont les inconvénients du chauffage au gaz ?

La France compte 16 millions de maisons, et parmi elles, 32 % se chauffent au gaz naturel, selon les statistiques donnés par le ministère de l’Écologie. Nous le savons, le gaz est une énergie fossile, qui devient de plus en plus décriée par son côté polluant. De plus, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et notre dépendance énergétique à l’envahisseur, nous aurions pu en manquer. Mais, surtout, cette crise géopolitique a fait flamber les prix de la tonne de gaz, l’inflation aidant, le budget chauffage pour un foyer à exploser. Certes, lorsque l’on est chauffé au gaz, le combustible manque rarement, et les coupures sont quasiment inexistantes. Mais, quels sont les principaux inconvénients du chauffage au gaz ? Décryptage.

Inconvénient n° 1 : le coût très variable

Le gaz naturel est une énergie fossile qui comme nous vous avons expliqué en introduction varie en fonction du marché mondial. En d’autres termes, si votre contrat n’est pas bloqué, le prix de la tonne peut flamber d’un jour à l’autre. Et, même avec un contrat à prix bloqué, vous subirez forcément l’augmentation une fois le contrat arrivé à termes.

Inconvénient n° 2 : un combustible polluant

Puisque le gaz est une énergie fossile, extraite des sous-sols. Une extraction qui nécessite des infrastructures (gazoduc) et l’utilisation de machines polluantes. Considéré comme plus propre que le charbon, ou même l’électricité produite à partir de centrales nucléaires, sa combustion émet du dioxyde de carbone, et contribue au dérèglement climatique, et aux émissions de gaz à effet de serre.

Inconvénient n° 3 : la dépendance énergétique

À l’échelle d’un pays, certains dépendent d’autres pays, fournisseurs de gaz. Et, pour un particulier, c’est un peu la même chose, puisque chacun dépend d’un fournisseur (GRDF, Primagaz, Antargaz) et donc de ces conditions commerciales. Ainsi, les consommateurs ne sont pas maîtres de l’approvisionnement, ni du prix, ni même souvent, des dates de livraison pour les citernes.

Inconvénient n° 4 : l’encombrement du système

La chaudière au gaz est généralement assez imposante, tout comme la citerne si vous l’utilisez. Qu’elle soit aérienne ou souterraine, elle nécessite de gros travaux d’installation, et des moyens techniques importants. De plus, la citerne au fond du jardin est assez inesthétique, et il est interdit de la peindre, ou de la camoufler !

Inconvénient n° 5 : les risques de fuite de gaz

Pour nous chauffer, le gaz qui part du réseau de ville, ou de la citerne, traverse un système de canalisation, qui se doivent d’être en excellent état. En cas de fuite de gaz, le risque d’accident est absolument conséquent, et peut détruire un immeuble entier par exemple. De plus, la fuite de gaz peut passer inaperçue si elle se produit à l’extérieur du logement. Seule une application dédiée peut éventuellement indiquer une surconsommation, et par conséquent, une fuite suspecte.

Pour conclure, nous rappelons que le chauffage au gaz vit probablement ces dernières années. En effet, depuis 2022, les chaudières au gaz sont interdites d’installation dans les constructions individuelles neuves. Et, dans les immeubles collectifs, l’interdiction sera effective en 2025. Êtes-vous d’accord avec cette analyse des inconvénients du chauffage au gaz ? Combien vous coûte cette énergie chaque année ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .