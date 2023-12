Économies d’énergie : guide pratique pour choisir le meilleur chauffage d’appoint au gaz

Nous possédons tous un système de chauffage central pour chauffer nos intérieurs. Cependant, les systèmes actuels chauffent la totalité de la maison, ce qui n’est pas nécessairement judicieux. En effet, pourquoi chauffer la chambre de votre enfant qui a quitté le nid familial ? Ou pourquoi chauffer la salle à manger, lorsque l’on est au salon, devant un bon film ? Les chauffages d’appoint ont souvent mauvaise réputation. Pourtant, utilisés à bon escient, au bout du compte, ils peuvent vous permettre de réaliser quelques économies sur votre facture d’énergie. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment choisir un chauffage d’appoint au gaz, ainsi que les précautions à prendre pour l’utiliser. Suivez le guide !

Quels sont les avantages d’un chauffage d’appoint au gaz ?

Un chauffage d’appoint au gaz peut s’avérer plus économique qu’un chauffage électrique, pour la simple raison que le gaz est un combustible moins cher que l’électricité. Le gaz naturel est la seconde énergie présentant le prix du kilowattheure le plus bas, à 0.0880 € TTC (après le bois, à 0,045 € TTC en moyenne contre 0.1740 € le kWh pour l’électricité. En matière de confort, le chauffage d’appoint au gaz ne jouera pas sur le taux d’humidité du logement, car il n’assèche pas l’air ambiant, notamment pour les modèles à rayonnement. Enfin, la chaleur dégagée par ce type de radiateurs d’appoint s’avère douce et homogène, parfaite pour une soirée télé ou pour chauffer une chambre d’amis en cas de visites improvisées. Ces petits chauffages fonctionnent avec des bouteilles de 6, 10 ou 13 kg qu’il faut relier au moyen d’un détendeur à l’appareil.

Quels sont les différents types de chauffages au gaz ?

Le chauffage à gaz à infrarouge

Le système à infrarouge est celui qui présente le plus haut niveau de confort. Même si la montée en température est progressive, il produit une chaleur homogène et garantit un excellent niveau d’inertie. En effet, les briquettes réfractaires qu’il renferme continuent de diffuser la chaleur, même plusieurs heures après son extinction. Vous pouvez retrouver les chauffages d’appoint gaz à infrarouge sur Amazon, Castorama ou Leroy Merlin.

Le poêle à gaz à infrableu

Ce second modèle de chauffage d’appoint au gaz est constitué d’un brûleur en acier inoxydable perforé de petits orifices, le chauffage d’appoint au gaz à infrableu diffuse de la chaleur simultanément par convection et par rayonnement. Cela permet ainsi une montée en température rapide. Cependant, sa chaleur est moins uniforme et il ne démontre pas les mêmes capacités d’inertie que le chauffage à infrarouge. Il est particulièrement recommandé pour chauffer des espaces dans lesquels on ne reste pas de manière prolongée. Il est aussi un peu moins cher à l’achat, vous pouvez retrouver plusieurs modèles sur Amazon, Brico Dépôt ou encore Leroy Merlin.

Le chauffage au gaz à catalyse

Le chauffage au gaz à catalyse fonctionne par le biais du rayonnement et est particulièrement recommandé pour chauffer des espaces volumineux. Il procure un confort optimal et diffuse une chaleur uniforme grâce à sa surface revêtue de fibres céramiques. Malgré l’utilisation du gaz comme combustible, ce modèle à catalyse ne présente pas de flamme apparente. Ce qui le rend plus sécuritaire puisqu’il n’émet pas de gaz carbonique. Il est donc le choix idéal dans des environnements peu ventilés tels que les sous-sols ou les pièces dépourvues de fenêtres. Retrouvez les poêles à gaz à catalyse sur Amazon, Leroy Merlin ou Darty. Notez que lors de l’achat d’un poêle à gaz, il doit répondre à la norme de sécurité européenne EN 449.

Que faut-il savoir de plus sur le chauffage d’appoint au gaz ?

L’autonomie

L’autonomie d’un chauffage d’appoint au gaz est directement liée à la puissance de l’appareil et à la capacité de la bouteille de gaz utilisée, disponible en contenances de 6, 10 ou 13 kg. Pour une puissance de 3 kW, une heure d’utilisation représente environ 250 g de gaz consommé selon les différents modèles. À cette puissance, une bouteille de 6 kg dure 24 h, une de 10 kg dure 40 h, et une de 13 kg dure 52 h.

La surface chauffée

La surface de chauffe dépend de la puissance du chauffage d’appoint, estimant qu’il faut 100 W pour chauffer 1 m². Ainsi, un chauffage de 3 000 W peut couvrir une surface de 30 m².

Les options à connaître

Certains modèles intègrent des fonctionnalités garantissant une sécurité optimale et le maintien de la qualité de l’air. Parmi celles-ci, on trouve la sécurité par thermocouple, qui coupe l’arrivée du gaz en cas d’extinction de la flamme, la sécurité antibasculement, qui interrompt l’alimentation en gaz en cas de chute de l’appareil. Des options nécessaires qui vous garantiront une utilisation en toute sécurité. Utilisez-vous ce type de chauffage d’appoint au gaz ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

