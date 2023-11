Tornado : le chauffage et diffuseur d’huiles essentielles en terre cuite dépasse les 60 000 € sur Kickstarter

Une enquête menée par le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) a démontré qu’environ 56 % des Français trouvent leurs charges de chauffage trop lourdes, voire impossibles à payer. Pour plus de la moitié des Français, il est plus que jamais essentiel de minimiser l’utilisation du chauffage, surtout avec la hausse des prix de l’énergie. Heureusement qu’il existe d’autres alternatives bien moins coûteuses et beaucoup plus rentables pour se chauffer, à l’instar du Tornado et sa flamme tourbillonnante. Jouant le rôle de chauffage et de diffuseur d’huiles essentielles, celui-ci est conçu en terre cuite et utilise un carburant vert pour réchauffer votre intérieur : le bioéthanol. Vous le trouverez sur la plateforme de financement participatif Kickstarter.

Tornado, conception et design hors du commun

Tornado se démarque par sa conception et son design hors du commun, alliant technologie de pointe et artisanat. En effet, cet appareil de chauffage est fabriqué à la main par des maîtres artisans italiens. Il est conçu principalement en terre cuite, un matériau naturel, élégant, intemporel, réutilisable et recyclable. Notons que la terre cuite est connue depuis des siècles pour son esthétisme et sa faible empreinte écologique. Chaque élément du Tornado a été pensé dans les moindres détails, y compris la flamme tourbillonnante, pour qu’il ne soit pas uniquement considéré comme un chauffage ordinaire, mais comme une véritable pièce maîtresse de votre intérieur. D’ailleurs, plusieurs finitions et couleurs sont proposées pour s’adapter à toutes les décorations. Il est à noter que pendant la période de la campagne de crowdfunding, notamment jusqu’au 3 décembre, le prix est réduit pour chaque finition.

Tornado, utilisation et fonctionnement

Tornado peut à la fois être utilisé comme un radiateur et un diffuseur d’huiles essentielles. Il diffuse une chaleur et un parfum agréables dans toute la pièce. Hormis une production de chaleur maximale, cet appareil de chauffage « révolutionnaire » distribue uniformément la chaleur qu’il génère. C’est aussi cette chaleur qu’il exploite pour diffuser les huiles essentielles. Nextnova a souligné que c’est l’interaction entre la terre cuite « Terra da Fiamma » et l’ascenseur thermique naturel de la flamme qui accélère et fait tourner l’air.

C’est ce qui donne l’effet de flamme tourbillonnant et qui augmente le flux de chaleur de 500 %, sans avoir besoin d’énergie supplémentaire, affirme l’entreprise qui a développé ce concept. La laine de céramique à l’intérieur du réservoir assure une combustion lente et constante du bioéthanol. Ainsi, la flamme reste toujours stable. Vous pouvez utiliser Tornado en toute sécurité, que soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est facile à utiliser et, contrairement aux systèmes de chauffage traditionnels, il ne nécessite pas d’installation coûteuse.

Un chauffage et un diffuseur d’huiles essentielles respectueux de l’environnement

Selon Nextnova, « chaque étape du processus de production de Tornado est effectuée dans un souci de gestion environnementale ». Pour produire de la chaleur, cet appareil de chauffage utilise le bioéthanol, une source d’énergie renouvelable issue de matières végétales. Il est respectueux de l’environnement et grâce à la Terra da Fiamma et au bioéthanol, il produit une flamme pure et sans fumée qui n’est pas néfaste pour la santé. Vous pouvez l’utiliser en présence d’enfants et d’animaux domestiques, car il n’émet aucune vapeur nocive.

Si vous recherchez une solution zéro émission et rentable pour réchauffer et parfumer votre intérieur, Tornado est une excellente alternative. Sachez qu’à l’heure ou nous écrivons ces lignes, il a déjà récolté plus de 60 000 € sur Kickstarter, un montant largement supérieur à l’objectif de départ (4 999 €). Le prix du Tornado est de 180 € (45 % de réduction par rapport au prix détaillant prévu). Que pensez-vous de ce chauffage en terre cuite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

