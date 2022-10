Comment fabriquer soi-même un chauffage d’appoint en terre cuite avec des bougies (chauffe-plats) ?

Depuis quelques jours à peine, nous vous proposions de découvrir un bel objet design, le Egloo, un petit chauffage d’appoint en terre cuite qui fonctionne sans électricité, mais avec des bougies chauffe-plats. Nous vous avons précisé que ce chauffage ne vous permettrait pas de chauffer une pièce à 25 °C pendant des heures, mais seulement de vous procurer un peu de chaleur autour de la table, ou sur votre table de nuit. L’Egloo est un objet décoratif et design, qui peut aussi vous permettre de vous chauffer sur de petits espaces, cependant, nous reconnaissons qu’il n’est pas à la portée de toutes les bourses. Saviez-vous que vous pouviez fabriquer votre propre système de chauffage d’appoint en terre cuite pour beaucoup moins cher, ou qu’il existait des modèles moins design, en revanche plus accessibles ? On vous présente tout ça !

Le photophore en terre cuite

Non, ce photophore ne remplacera pas vos radiateurs électriques ou votre poêle à pellets. Néanmoins, il pourra vous offrir un peu de chaleur autour d’une table ou sur la table basse lorsque vous vous affalez sur votre canapé. Un photophore en terre cuite peut avoir plusieurs utilisations comme un chauffage d’appoint qui peut vous faire gagner 2 ou 3 °C dans une seule pièce, pendant que les bougies brûlent évidemment. Il offre aussi une ambiance chaleureuse et romantique. Vous pouvez aussi l’utiliser l’été sur votre terrasse avec des bougies à la citronnelle, ou en disposant une coupelle d’huiles essentielles et d’eau à l’intérieur. Il est décoratif, il peut être peint à votre goût puisque c’est de la terre cuite, et servir aussi de diffuseur de parfum avec des bougies parfumées ! Comptez une soixantaine d’euros pour un modèle à six bougies environ.

Et si vous le fabriquiez vous-même ?

Pour fabriquer votre photophore en terre cuite, avec bougies chauffe-plats, voici le matériel qu’il vous faut :

Un grand pot de fleurs en terre cuite;

Une coupelle qui entre dans le pot de fleurs;

4 ou 6 bougies chauffe-plats selon la taille de votre structure;

1 dessous de plat pour poser votre photophore;

1 tige en métal pour maintenir le gros pot en suspension.

Pour fabriquer votre photophore DIY, il faut d’abord fixer un support en métal à l’intérieur, entre le centre, à l’intérieur du pot en terre cuite, et la coupelle afin que les bougies restent visibles et aérées. Puis, posez uniquement la coupelle sur le dessous de plat et disposez les bougies sur la coupelle en terre cuite, retournée. Ce petit chauffage d’appoint vous permettra d’économiser quelques euros sur votre facture, et même si ce n’est pas révolutionnaire, c’est toujours ça de gagné…

Quid de la fumée dégagée par les bougies ?

Certains s’inquiètent, à juste titre, de la toxicité de la fumée des bougies, que ce soit pour l’Egloo ou pour un photophore fabriqué maison. Alors, oui, les bougies comme les encens dégagent des substances polluantes comme le formaldéhyde ou le benzène, et une utilisation intensive peut être nocive pour la santé. Mais, si vous choisissez des bougies au soja, ou à la cire d’abeille, les substances toxiques n’y sont plus présentes, ni dans les fumées dégagées, ni dans la matière même de la bougie ! Elles sont évidemment un peu plus chères que les bougies classiques, mais parfois, il faut savoir faire des choix…

SHAIRMB Four à Bougie Chauffe-Plat, Bougie Four CheminéE Table Four en Terre Cuite, sans éLectricité, Photophore, DéCoration de Vacances, DéCoration De Bougie Chauffe-Plat,Rouge,2pcs ● Stockage de la chaleur : Grâce à sa construction à double couche, il retient la chaleur pendant longtemps. L'extérieur atteint une température de 75 degrés Celsius ou plus. Meilleure Vente n° 1