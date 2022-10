Egloo, un petit chauffage d’appoint en terre cuite qui fonctionne sans électricité

Si vous écoutez les conversations de vos collègues et amis, ou que vous y participez, le sujet du moment c’est la sobriété énergétique, et donc les économies d’énergie… On ne va pas se mentir, vu la flambée annoncée des prix du gaz et de l’électricité, nous cherchons tous des solutions pour que la facture ne soit pas trop salée lors de la régularisation annuelle ou sur la facture d’hiver… Connaissez-vous l’Egloo, un étrange objet qui ressemble à un igloo, et qui vous permettrait de chauffer votre chambre à la température idéale préconisée soit 16°C, sans électricité… Egloo, ce petit chauffage design et intelligent qui fonctionne avec une bougie pourrait être la star de l’hiver… Découverte !

Egloo c’est quoi ?

Egloo est un concept développé par Marco Zagaria, étudiant à l’académie des Beaux-Arts de Rome… Concrètement, c’est un petit objet en forme de dôme, fabriqué en terre cuite qui exploite la chaleur d’une bougie centrale pour chauffer la pièce, et ce, même une fois que la bougie soit éteinte. Inventé en 2014, l’Egloo est passé un peu inaperçu des médias et pourtant il fait un carton sur les sites qui vendent des produits écologiques… Il n’utilise aucune source d’énergie extérieure sauf celle dégagée par quatre petites bougies chauffe-plat, qui offrent environ 5 heures de chauffage dans une pièce de 20 mètres carrés.

Egloo comment ça marche ?

Le petit dôme ultra design peut se poser où vous le souhaitez, table de nuit, centre de table, table basse etc. Egloo est composé de cinq éléments : la base, la grille, la plaque de bougie et les deux dômes. Sur la base, se trouve une plaque en métal sur laquelle il faut positionner les bougies chauffe-plat. Une fois les bougies allumées, il vous suffit de refermer le dôme pour que la chaleur produite chauffe la terre cuite, qui va diffuser odeur, chaleur et humidité dans votre pièce. Vous pourrez également ajouter une coupelle d’eau avec des huiles essentielles (bio de préférence), Egloo fera aussi office de diffuseur de parfum intérieur.

Egloo, un petit appareil trois en un !

Egloo est permet donc de chauffer votre pièce, mais également de l’humidifier et d’en purifier l’air. Pour humidifier et purifier l’air, Egloo utilise la chaleur pour transformer l’eau en brume pour améliorer la qualité de l’air et de l’atmosphère de votre maison et vous protéger des micro-organismes, des allergènes, de la poussière, et plus encore ! Pour le chauffage, il utilise les propriétés de rétention de chaleur de la terre cuite et des bougies de haute qualité, sans fumée, pour fournir une source de chaleur à combustion propre et économe en énergie qui s’intègre parfaitement au système de chauffage de votre maison et diffuse une chaleur localisée agréable.

L’Egloo est disponible en plusieurs coloris (beige, orange, bleu acier, blanc et noir ou noir) et coûte un peu moins de 200€, un petit investissement qui pourrait s’avérer rentable en ces temps de crise énergétique… En utilisant Egloo chaque soir avant de vous endormir, avec une diffusion d’huile essentielle à la mandarine qui aide à l’endormissement, vous pourriez éviter d’allumer votre radiateur… Une fois endormi et au chaud sous la couette, vous n’avez plus besoin de chauffage non ? Plus d’informations : eglooinfo.it

