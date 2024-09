Alpinov X dévoile une climatisation innovante qui utilise de l’eau comme fluide frigorigène

La climatisation est la réponse immédiate la plus évidente au réchauffement climatique. Cependant, les climatiseurs augmentent également la pression sur le climat. Ces appareils sont très énergivores. Ils consomment près de 10 % de l’électricité mondiale et constituent en conséquence d’importantes sources d’émission de gaz à effet de serre. De plus, certains modèles utilisent des fluides réfrigérants néfastes pour l’environnement. C’est en partant de ce constat que la jeune entreprise française Alpinov X, basée à Veurey-Voroize, dans l’Isère, a développé une technologie de climatisation durable qui fonctionne avec un fluide de refroidissement naturel : l’eau.

Une initiative française

La start-up fondée en 2017 dans le cadre d’un projet dénommé Snow X, par Sébastien Bur, Jérôme Girard et Thomas Vinard, avait initialement pour projet de fabriquer des machines de production de froid pour les stations de ski. Cependant, face à l’urgence climatique, elle se concentre désormais sur le développement de climatiseurs écologiques pour des applications à grande échelle. En avril dernier, la société a annoncé avoir levé plus de 10 millions d’euros pour financer la construction d’une usine. Une fois sur pied, celle-ci assurera la production en masse de sa solution de froid industriel. Il faut savoir qu’Alpinov X cible actuellement une utilisation de sa technologie dans les datacenters et les réseaux de froid urbains.

Économiser de l’énergie

Ces cibles n’ont pas été choisies par hasard. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle et du stockage sur le cloud, le nombre des serveurs utilisés dans les centres de données augmente en flèche. Et pour fonctionner correctement, ces infrastructures ont besoin de systèmes de refroidissement efficaces. D’après Alpinov X, leur technologie est en mesure de refroidir tout type d’installation à des températures entre 2 °C et 25 °C. L’entreprise promet aussi une efficacité énergétique élevée et donc, des économies d’énergie conséquentes, grâce aux performances spectaculaires de leurs compresseurs ainsi qu’à l’utilisation d’une ressource durable et facilement accessible qu’est l’eau (R718).

Préserve la couche d’ozone

Outre les domaines cibles cités ci-dessus, la start-up française avance que sa technologie peut être déployée dans les secteurs de l’agroalimentaire et du recyclage ainsi que dans l’industrie pharmaceutique. Elle aide à réduire l’impact environnemental des infrastructures de grande envergure dans la mesure où, contrairement aux fluides frigorigènes conventionnels, l’eau n’a aucun impact négatif sur la couche d’ozone. De plus, elle ne pollue pas l’environnement et est non inflammable. Le moins que je puisse dire, c’est que les solutions comme celle-ci sont de plus en plus sollicitées alors que le monde est en quête de technologies révolutionnaires pour limiter l’impact de l’activité humaine sur le climat. Selon un rapport paru en 2021 dans la revue The Lancet, la canicule tue chaque année plus de 350.000 personnes dans le monde. Plus d’infos sur la solution d’Alpinov X : alpinovx.com. Que pensez vous de cette climatisation utilisant l’eau comme réfrigérant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .