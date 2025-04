BlueHeart, une pompe à chaleur de 6 kW qui utilise le son à la place d’un réfrigérant

La société Copeland prévoit d’investir dans la pompe à chaleur thermoacoustique de 6 kW de BlueHeart Energy pour compléter sa gamme de compresseurs Scroll. Avec cet investissement, la société américaine entend promouvoir les technologies de chauffage et de refroidissement de nouvelle génération qui peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique et à atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici à 2050. De son côté, cela permettrait à la start-up néerlandaise de commercialiser plus facilement sa nouvelle technologie à l’échelle mondiale, avec le soutien d’un des plus grands fournisseurs de solutions durables de chauffage, de refroidissement et de réfrigération. Notons que cette pompe à chaleur thermoacoustique de BlueHeart Energy est connue pour son design compact et son fonctionnement silencieux.

La thermoacoustique à l’honneur

Pour rappel, la pompe à chaleur dans laquelle Copeland souhaite investir repose sur la thermoacoustique, une approche totalement différente de la technique standard utilisée dans les PAC conventionnelles pour produire de la chaleur et du froid. Elle n’utilise pas le cycle de compression de vapeur (l’évaporation et la condensation d’un fluide frigorigène) comme ces dernières, mais plutôt la compression et la détente de l’hélium, toujours à l’état gazeux. Cette PAC de BlueHeart Energy n’utilise donc aucun réfrigérant, la rendant 100 % propre. Elle intègre deux pistons oscillants à une fréquence de 100 Hz, dans un récipient sous pression rempli d’hélium à 50 bars. Ce dispositif peut fonctionner efficacement quelle que soit la température d’entrée et de sortie, et prend en charge différentes sources de chaleur : gaz, eau, air, chauffage par pompe à chaleur (PVT), chauffage urbain, etc. Nous en avons parlé dans un article précédent en 2024.

Conception compacte et fonctionnement silencieux

L’autre avantage de cette pompe à chaleur thermoacoustique de BlueHeart Energy réside dans son côté compact. Elle réduit l’encombrement avec ses dimensions de seulement 55 × 55 × 55 cm, mais aussi l’utilisation du ballon d’eau chaude sanitaire (ECS). En outre, cette PAC nouvelle génération est beaucoup plus silencieuse que les modèles standards. Dotée d’un système antibruit, elle génère une puissance acoustique inférieure à 30 dB, comparable à celle d’un réfrigérateur moderne. Ces deux éléments, notamment son design compact et son fonctionnement silencieux, figureraient parmi les critères ayant poussé Copeland à investir dans cette technologie de chauffage thermoacoustique de BlueHeart. Selon l’entreprise américaine, celle-ci est idéale pour compléter son portefeuille de compresseurs Scroll, dans le secteur résidentiel.

Un dispositif durable et moins coûteux

Cette unité de chauffage est réputée être durable, dans la mesure où elle est compatible avec n’importe quelle source de chaleur, comme susmentionné. BlueHeart Energy indique que tout a été pensé pour offrir aux utilisateurs une solution innovante, durable et respectueuse de l’environnement, tout en réduisant les coûts de fabrication et d’installation. Notons que cette PAC peut être combinée à des panneaux solaires photovoltaïques en toiture et pourrait atteindre des températures plus élevées que les pompes à chaleur existantes.

Par ailleurs, elle est conçue pour avoir une durée de vie de plus de 15 ans, pour être facile à installer et adapté à tous les types de bâtiments. Elle ne comporte quasiment aucune pièce mobile et ne nécessite aucun entretien. Plus d'informations : blueheartenergy.com.