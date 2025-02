Viessmann lance une pompe à chaleur air-air, sans conduits de ventilation

Viessmann a lancé de nouvelles pompes à chaleur air-air conçues pour les applications dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les nouveaux produits promettent un refroidissement et un chauffage fiables. En effet, ils peuvent offrir un chauffage à haute température jusqu’à 50 °C et un refroidissement allant jusqu’à -30 °C. Les Vitocal 100-S Ductless, Vitocal 100-S Ducted et Vitocal 200-S Ductless peuvent être montées au mur ou au sol, selon les besoins. Grâce à leurs performances impressionnantes, ils sont parfaitement adaptés aux climats extrêmes.

Des pompes à chaleur performantes

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que Viessmann Canada est une filiale du groupe allemand Viessmann Climate Solutions qui est déjà présent sur le marché du chauffage. Pour votre information, ce dernier appartient à la multinationale Carrier Global Corporation. Les nouvelles pompes à chaleur du fabricant canadien conviennent particulièrement aux bâtiments anciens dont le système de chauffage/climatisation n’est plus suffisant pour répondre à la demande. L’absence de conduit est largement bénéfique puisque cela facilite le déploiement. « Ces systèmes peuvent non seulement chauffer et refroidir n’importe quel espace avec précision, mais, dans la plupart des cas, ils ne nécessitent pas de conduits, ce qui offre aux propriétaires une flexibilité accrue », a souligné Viessmann dans un communiqué.

À partir de 6 000 BTU/h

En outre, les Vitocal 100-S Ductless et Vitocal 200-S Ductless sont idéaux pour les projets de rénovation qui ne permettent pas l’ajout de tubes de récupération de chaleur. Contrairement au Vitocal 200-S Ductless qui est une pompe à chaleur multizone, les Vitocal 100-S Ductless et Vitocal 100-S Ducted arborent une conception monozone. Tous les modèles utilisent cependant un réfrigérant R-410a. Le Vitocal 100-S Ductless possède une capacité de 6 000 BTU/h à 58 000 BTU/h. Son COP (coefficient de performance) est de 1,80 à -15 °C et de 3,54 à 8,3 °C. L’indice SEER (coefficient d’efficacité frigorifique énergétique) est de 28,1, alors que le SCOP (coefficient de performance saisonnier) est de 13,6.

Baisser les coûts énergétiques

Le Vitocal 100-S Ducted a une capacité de 18 000 BTU/h à 60 000 BTU/h. Son COP est de 1,85 à -15 °C et de 3,50 à 8,3 °C. Ses indices SEER et SCOP sont de 18,0 et 9,8 respectivement. En ce qui concerne le Vitocal 200-S Ductless, qui bénéficie d’une architecture multizone, il possède une puissance de 18 000 BTU/h à 48 000 Btu/h. D’après Viessman, cette pompe à chaleur air-air est capable de « réduire les coûts énergétiques jusqu’à 60 % tout en offrant des performances fiables ». Sa plage de températures de refroidissement/chauffage va de -30 °C à 24 °C. Pour ce modèle, les indices SEER et SCOP sont de 26,0 et 11,3 respectivement. Plus d’infos : viessmann.ca. Que pensez-vous de ces pompes à chaleur canadiennes ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .