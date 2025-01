Fixé sur le cumulus, le boitier Elax promet de réduire la facture du chauffe-eau de 25 %

Les chauffe-eau électriques ont toujours été un choix de premier plan en matière de chauffage de l’eau domestique. Ces appareils sont surtout prisés du fait qu’ils peuvent fournir de l’eau chaude sanitaire de façon quasi instantanée. Cependant, ils sont réputés énergivores. Dans un contexte de forte hausse du coût de l’électricité, leur utilisation devient de moins en moins rentable. Avec sa solution innovante, la jeune entreprise française Elax Energie, basée en Bretagne, veut changer la donne. Elle a inventé un thermostat révolutionnaire qui permet de rendre intelligents tous les cumulus électriques existants.

Des avantages non négligeables

Concrètement, le boitier Elax a pour but d’aider les familles, en particulier les locataires HLM, à maîtriser la consommation électrique de leur ballon d’eau chaude. Le concept est intéressant dans la mesure où la baisse de la consommation d’énergie contribue non seulement à réduire la facture, mais aussi à préserver l’environnement. En effet, le cumulus électrique est considéré comme l’appareil domestique le plus énergivore après l’équipement de chauffage. Sa consommation représente en moyenne 17 % des dépenses énergétiques mensuelles d’un ménage. Dans un monde qui ambitionne d’atteindre la neutralité carbone au cours des prochaines décennies, l’optimisation du fonctionnement des chauffe-eaux s’avère ainsi essentielle pour réduire les émissions de CO2.

Un thermostat connecté au réseau 4G

La technologie d’Elax Energie promet de réduire la consommation des cumulus électriques de 25 % en moyenne. Pour ce faire, le boitier intelligent contrôle à la fois la température dans le chauffe-eau et la soupape de sécurité. Les données récoltées sont transmises au centre de traitement automatisé de l’entreprise via le réseau 4G pour être analysées. En traitant ces informations, le système est en mesure de déterminer, en fonction des habitudes d’utilisation, les moments les plus opportuns pour chauffer l’eau. De même, il régule automatiquement la température de l’eau pour baisser davantage la consommation.

Économiser une centaine d’euros par an

D’après son développeur, le thermostat intelligent Elax peut faire économiser en moyenne 110 € par an sur la facture énergétique. En plus de cet avantage économique et de son atout environnemental, il réduit les risques de légionellose grâce à un meilleur contrôle de la température de l’eau. Pour votre information, en France, cette infection pulmonaire grave tue chaque année plus de 150 personnes. On sait aussi que l’appareil permet d’anticiper les pannes, ce qui en fait une option idéale pour la maintenance prédictive.

Fait intéressant, il s’installe en moins de 20 minutes. Le boitier Elax s’adresse aussi bien aux locataires qu’aux bailleurs sociaux. Grâce à ses qualités, il a été finaliste des prix EDF Pulse nationaux en 2023. Plus d’infos : elaxenergie.com. Ce système de thermostat intelligent pourrait-il vous intéresser pour réaliser des économies ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .