Chauffage : des poêles à noyaux et à coques de fruits équipés d’un système de décendrage innovant

Pouvoir se chauffer avec autre chose que l’électricité, le gaz ou le bois, devient un besoin pressant pour certains d’entre nous… En effet, les prix de l’énergie flambent cette année, pour le gaz et l’électricité. Les stocks se vident pour le bois de chauffage et les pellets, qui, par ailleurs, augmentent aussi beaucoupen prix, si l’on parvient toutefois à en trouver… Les alternatives existent, mais elles sont encore discrètes sur ce marché. Dans les années à venir, de nombreuses innovations devraient permettre de se passer des pellets de bois et de se tourner vers d’autres ressources. Une alternative que propose Matthieu Restoux, jeune entrepreneur à la pépinière de Saint-Junien (87), ce sont les noyaux et coques de fruits. Présentation !

Quelle est cette innovation ?

L’entreprise Easy Volt dirigée par Matthieu Restoux, propose à ses clients des poêles et des chaudières CS Thermos équipés d’un système de « décendrage » innovant. Ces derniers permettent de brûler des granulés de bois (de bonne ou de mauvaise qualité) mais également des noyaux et coques de fruits, miscanthus, maïs, pellets de serment de vigne, pellets de marc de raisin, etc. Le jeune entrepreneur a pensé ce système bien avant les pénuries de pellets et leur augmentation, et le destinait en particulier aux personnes qui vivent dans de petits villages isolés ou à ceux qui peuvent disposer de matières premières locales… Les sarments de vignes en Médoc ou Bourgogne ne manquent pas, évidemment !

De sacrées économies en perspective…

Matthieu Restoux explique que la moins chère des énergies fossiles est actuellement le gaz naturel, et que les prix des autres ressources (propane, électricité, fioul) dépassent parfois l’entendement ! Il a donc imaginé un système innovant qui permet de brûler des déchets végétaux financièrement accessibles.

Comment fonctionne le système Easy Volt ?

Les poêles à pellets de bois classiques sont déjà très performants, mais lui a inventé un poêle poly-combustibles. L’année dernière, le pellet de bois se vendait autour de 250 € la tonne; cette année, elle atteint parfois les 800 € alors que les noyaux de fruits affichent des prix inférieurs de 20 à 30 % par rapport au prix de départ de la tonne de pellets, soit autour de 150 € ! De plus, les poêles Easy Volt demandent très peu d’entretien, et l’entreprise assure la commercialisation et l’installation. Dans ces poêles, vous pouvez brûler des pellets bien sûr, même de mauvaise qualité, ou que vous auriez fabriqués vous-même.

Mais également du miscanthus (roseau) des coques de fruits secs (noisettes, amandes) ou des noyaux de fruits (cerises, olives, abricots ,etc.) ou encore des sarments de vigne. Ces poêles sont silencieux, et vous permettent donc de brûler les combustibles les moins chers du marché, voire récupérés sur des exploitations agricoles ou vinicoles par exemple.

Pour les producteurs, c’est aussi une vraie opportunité, puisqu’ils peuvent désormais vendre leurs noyaux ou coques… Vous avez même la possibilité de fabriquer votre propre combustible et ne dépendrez plus exclusivement des pellets de bois, ce trésor que tout le monde recherche actuellement ! Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter Mathieu Restoux via le site Easy Volt.