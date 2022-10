Granulés : un comparateur de prix pour trouver des pellets de bois pas chers en France et en Belgique

Depuis quelques semaines, une chasse au trésor est lancée sur tout le territoire Français et même pour les frontaliers, dans les pays limitrophes… Cette quête concerne un produit devenu rare et cher, mais dont tout le monde a besoin à l’heure où il faut rallumer le chauffage: le pellet de bois, passé de 300 € la tonne en début d’année, à près de 800 € parfois pour la même quantité. Mais, pourquoi le prix du pellet a tant augmenté cette année ? Guerre en Ukraine, consommation plus importante, prix du bois ? On va tout vous expliquer et vous présenter un site qui permet de comparer les prix en France mais également en Belgique, où vous pourrez trouver vos pellets aux prix les plus bas. Explications.

Un comparateur de prix des pellets intéressant

Si vous vivez en France ou en Belgique, ce site va peut-être vous permettre de vous chauffer cet hiver… Son nom: PelletsPrice, sur lequel vous allez pouvoir trouver des marchands, comparer les marques et évidemment acheter vos pellets de bois au meilleur prix chez PelletStock, entreprise partenaire dudit site. Et c’est plutôt une bonne idée quand on sait combien il est difficile d’en dénicher dans certaines régions de France ! Avec ce site, vous allez également pouvoir comparer la qualité des pellets (taux d’humidité, pouvoir calorifique, taux de cendres, etc.).

Le comparateur pour la France est disponible sur cette page, le comparateur de prix pour la Belgique sur celle-ci. Les prix n’ont pas été actualisés récemment, mais l’idée reste excellente. Nous avons d’ailleurs créé une carte communautaire et participative sur laquelle vous pouvez indiquer les prix des pellets dans votre région. L’édition est libre et ouverte à tous.

Raison n° 1 : une filière bois énormément sollicitée

Eric Vial, directeur de Propellet, association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois, explique que la filière tient le cap malgré la forte demande des consommateurs… En revanche, il reconnaît que les prix sont montés en flèche, mais c’est dû à la loi de l’offre et de la demande. Plus la demande est forte, plus les stocks diminuent, plus les prix augmentent, et on l’a très bien compris avec l’essence ces dernières semaines ! En d’autres termes, et comme c’est souvent le cas, les prix ont augmenté par le fait que les consommateurs, par crainte de pénurie ou d’augmentation, ont commandé massivement dès le début de l’automne… Mais, ce n’est assurément pas la seule raison, et heureusement !

Raison n° 2 : les coûts de production…

Les coûts de production des pellets de bois croissent et c’est précisément la principale raison de l’augmentation du prix du produit fini. Et, cette augmentation a eu lieu deux fois en peu de temps, et la première augmentation des coûts de production était liée à la crise de la COVID quand le plastique et les éléments métalliques manquaient; il fallait continuer à remplacer les pièces des machines et à ensacher les pellets avec des matières beaucoup plus chères, voire introuvables.

Raison n° 3 : la guerre en Ukraine…

Cette guerre qui fait rage depuis février n’épargne pas les Ukrainiens, tue des milliers de soldats russes enrôlés et c’est dramatique ! Et, du côté du prix du pellet, elle n’a pas réellement arrangé les choses ! Concrètement, pour en fabriquer, il faut de l’électricité et la guerre en Ukraine a fait flamber les prix de cette énergie ainsi que du gaz partout en Europe… Le gouvernent a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter les augmentations des particuliers, mais les entreprises et collectivités ne bénéficient pas de cette échappatoire provisoire. Elles paient donc l’électricité au prix très fort, répercutant le surcoût sur le produit fini. Par peur de l’explosion des prix de l’électricité et d’une éventuelle pénurie de pellets, les consommateurs ont préféré anticiper pour l’hiver, et on ne peut pas réellement le leur reprocher… Eric Vial explique que la filière tiendra le coup et que les pellets redeviendront disponibles et à plus bas prix dans les mois à venir… Vraiment, nous ne demandons qu’à le croire, car l’hiver risque d’être difficile pour tous, non ?