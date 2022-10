Granulés : comment et où trouver des pellets pas chers (d’excellente qualité) ?

Cela ne vous aura pas échappé, nous vivons une nouvelle crise; et celle-ci n’est pas sanitaire, comme l’année dernière, mais énergétique… Tous les médias relaient les directives de sobriété données par le gouvernement, mais le plus dur en ce moment est de trouver des pellets de bois. Vous aurez peut-être l’opportunité de trouver des granulés peu chers, mais encore faut-il qu’ils soient un minimum efficaces. Si l’entretien du poêle vous revient plus cher ou que vous en consommez trois fois plus, ce n’est probablement pas l’affaire du siècle. Comment savoir si votre pellet abordable est tout de même efficace ? On va tout vous expliquer !

Les principaux critères à connaître

La première des choses à vérifier est leur taux d’humidité. Trop humides, ils vont encrasser votre poêle à granules et trop secs, ils vont brûler trop rapidement, vous obligeant à en consommer plus. Pour être sûr de la qualité du produit, votre pellet ne devrait jamais dépasser 6 % d’humidité. Vérifiez également la teneur en cendres: plus elle est faible, plus le pellet est de qualité. Le taux de cendres doit se situer entre 0,3 à 0,7 %. Si vous choisissez des pellets à la norme de qualité Din Plus, ils afficheront un taux de cendre de moins de 0,5 %, mais ils peuvent être plus chers. Si vous pouvez privilégier les pellets fabriqués localement, ils seront la plupart du temps moins chers, tout en restant de bonne qualité. Vérifiez aussi le PCI ou pouvoir calorifique, qui indique la quantité de chaleur produite: il doit être supérieur à 18 MJ / kg (soit 5 kWh / kg).

Un critère important: la matière du pellet

Les pellets sont fabriqués à base de résidus de bois, mais également de liant ou colle. On trouve trois grandes familles de pellets:

Les résineux fabriqués à base d’épicéa, cèdre, pin ou sapin, qui ont un aspect légèrement brillant.

Les feuilles qui sont conçues à base de chêne, châtaignier, bouleau, frêne, eucalyptus ou encore érable, considérées comme meilleurs dans les poêles à bois, mais pas pour les poêles à granulés, car leur taux d’humidité tourne généralement autour de 10 %.

Le pellet de lin, un produit récent qui semble avoir toutes les qualités pour devenir un combustible accessible dans les années à venir… Le lin est une plante largement produite en France et ce sont les tiges qui sont revalorisées pour fabriquer des pellets. Ceux-ci ont le même PCI que les pellets de bois, et un taux d'humidité semblable, mais ils sont encore très peu produits en France.

Quelques “trucs” supplémentaires à connaître !

Dans plusieurs régions de France, les stocks de pellets fondent comme neige au soleil. Et bien entendu, c’est l’occasion pour des personnes peu scrupuleuses de proposer des arnaques sur le net. Attention aux ventes en ligne de bois ou pellets sur des groupes public ou privé, souvent, vous payez, mais vos pellets n’arrivent jamais ! Pire, ils pourraient pirater votre compte en banque… Achetez vos pellets sur des sites de confiance, via des professionnels du secteur. Enfin, vérifiez que vos pellets portent les mentions EN+, Din+ et NF, qui vous assurent une bonne qualité de matière, avec toutes les conditions requises… Attention au pellet pas cher, ce n’est peut-être pas une si bonne affaire finalement !