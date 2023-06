EcoFlow : PowerStream, un générateur et panneau solaire de balcon prêt à l’emploi

Nous vous avons déjà souvent parlé d’EcoFlow, une marque internationale fondée en 2017 et basée à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Actuellement, elle se positionne comme l’un des leaders de l’industrie, avec des produits toujours plus innovants et de très haute qualité. Elle entend également répondre aux besoins croissants d’énergie portable et propre. EcoFlow propose une large gamme de générateurs d’énergie portables, de panneaux solaires, de batteries et d’autres accessoires qui offrent une source d’énergie fiable et propre pour une utilisation en extérieur, en voyage ou en cas d’urgence. La marque poursuit son développement avec un nouveau siège européen, à Düsseldorf, et le lancement de son nouveau dispositif solaire de balcon PowerStream, depuis le 31 mai. Découverte.

EcoFlow PowerStream, qu’est-ce que c’est ?

Dans son communiqué de presse, la marque définit cette nouveauté comme « le premier dispositif solaire de balcon doté d’une station électrique portable ». Cette station solaire prête à l’emploi permet d’exploiter l’énergie du soleil, de jour comme de nuit, que l’on vive en maison ou en appartement. Elle va ainsi aider à réduire sa facture d’électricité, et par ailleurs, fournir une alimentation de secours en cas de coupure ou pour le camping. L’inspiration de cette innovation est venue d’un constat : « les gens s’inquiètent de plus en plus de la durabilité de leur installation énergétique, mais aussi de la prime de leurs factures d’énergie et de leur impact sur l’environnement. C’est ce qui a inspiré l’EcoFlow PowerStream ». C’est pour cette raison que la station a été inventée selon Joël Cibil Le Meudec, directeur France et Ibérie chez EcoFlow.

De quoi se compose l’EcoFlow PowerStream ?

Le dispositif solaire de balcon PowerStream d’EcoFlow est une solution complète pour la production et le stockage d’énergie solaire. Il comprend le micro-onduleur EcoFlow PowerStream, des panneaux solaires, des prises intelligentes et une application dédiée pour surveiller et optimiser l’utilisation de l’énergie en temps réel. Compatible avec toutes les stations portables EcoFlow, y compris la DELTA 2 Max, ce dispositif assure une alimentation fiable et autonome pendant 10 ans. En stockant l’excédent d’énergie solaire dans la station électrique portable, il permet aux utilisateurs de l’utiliser durant la nuit pour alimenter leur maison, générant ainsi environ 1039 kWh d’électricité par an. De plus, le dispositif PowerStream permet aux utilisateurs de surveiller et d’optimiser leur consommation d’énergie en temps réel grâce aux Smart Plugs et à l’application EcoFlow. Par conséquent, cela réduit leur dépendance au réseau électrique. Retrouvez toutes les informations sur EcoFlow.com.

Quels sont les différents modèles lancés et leurs prix ?

Trois kits sont disponibles sur le site d’EcoFlow depuis le 31 mai dernier :

Le Kit sans stockage d’EcoFlow est conçu pour les personnes souhaitant se lancer dans l’énergie solaire ou celles qui possèdent déjà un système de stockage d’énergie. Il est composé d’un micro-onduleur EcoFlow PowerStream, de quatre panneaux solaires flexibles de 100 W, d’un câble solaire BKW EcoFlow, de deux câbles super plats EcoFlow et de deux prises intelligentes EcoFlow. Son prix est de 1 082 €.

Le kit de stockage 1 kWh pour les maisons et les appartements. Il se compose du kit sans stockage présenté ci-dessus et de la station DELTA 2. Son prix est de 2 281 €.

Le kit de stockage 2 kWh qui s’adresse particulièrement aux maisons et se compose du kit de stockage 1 kWh, de deux panneaux solaires rigides de 400 W et de la station DELTA Max 2000. Son prix est de 2 709 €.