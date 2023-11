Promotion : c’est déjà le Black Friday avec Ecoflow sur les panneaux solaires, générateurs et batteries électriques

Le Black Friday arrive avec un peu d’avance chez EcoFlow, spécialiste des stations portables performantes à petits prix ! Grâce à elles, vous pourrez réduire votre consommation électrique et pallier les éventuelles coupures de courant. De plus, elles pourront devenir vos alliées pour vos futures vacances, si vous les envisagez à bord d’un camping-car par exemple. Dès maintenant, et jusqu’au 27 novembre inclus, il y a de nombreuses bonnes affaires à réaliser. Nous nous concentrerons sur les stations portables RIVER 2 Pro, RIVER 2 Max et DELTA 2 ainsi que sur les panneaux solaires, mais de nombreux autres produits sont en promotion sur le site web EcoFlow ou sur Amazon. En avant les promotions !

La station portable Ecoflow DELTA 2

Ce générateur solaire procure une charge 7 fois plus rapide, passant de 0 à 80 % en seulement 50 min. Parfait pour assurer une alimentation de secours à domicile et pour une recharge rapide sur une prise murale. La station électrique portable DELTA 2, initialement dotée d’une capacité de 1 kWh, peut être étendue avec des batteries supplémentaires pour atteindre 3 kWh. De plus, elle est capable de fournir de l’énergie à tous vos appareils avec une puissance de 1 800 W, garantissant des performances comparables à celles des groupes électrogènes, mais sans la fumée ni le bruit.

Avec 13 prises et une puissance impressionnante, vous pouvez alimenter jusqu’à 90 % de vos appareils. Avec elle, vous partez pour longtemps : 3 000 cycles de charge et une durée de vie de 10 ans. La station portable DELTA 2 est au prix de 998,33 € au lieu de 1 199 € sur Amazon, en cochant le coupon de réduction de 300 € jusqu’au 20 novembre inclus. Elle est disponible au même prix sur le site EcoFlow.

La station portable Ecoflow RIVER 2 Pro

La station électrique portable EcoFlow RIVER 2 est une solution puissante et pratique qui révolutionne votre accès à l’énergie. Cette station électrique compacte offre une capacité impressionnante de 256 Wh et une puissance de 300 W, assurant une alimentation fiable pour vos appareils essentiels. Avec un temps de charge complet de seulement 60 min, soit 70 % plus rapide que la norme de l’industrie, vous bénéficiez d’une efficacité maximale.

L’EcoFlow RIVER 2 se distingue par son système de charge certifié TÜV Rheinland, garantissant une charge rapide et sécurisée sans compromettre la durabilité de la batterie. Avec un poids de seulement 3,5 kg, cette station électrique est 30 % plus légère que la norme de l’industrie, garantissant une portabilité optimale pour une utilisation en déplacement. La station portable RIVER 2 est au prix de 249 € au lieu de 299 € sur Amazon. Elle est aussi disponible au même prix sur le site EcoFlow.

La station portable Ecoflow RIVER 2 Max

La puissante station électrique portable EcoFlow RIVER 2 Max se dote d’une capacité de 512 Wh et d’une sortie de 500 W. Cette station électrique propose une performance exceptionnelle pour répondre à vos besoins énergétiques. Profitez de la charge solaire pour fournir jusqu’à 1,5 kWh par jour, procurant une solution écoresponsable pour une alimentation continue.

De plus, elle se démarque par sa recharge ultrarapide, passant de 0 à 100 % en seulement 60 min, assurant une disponibilité rapide et efficace de l’énergie. Sa batterie LFP sécurisée offre une durée de vie exceptionnelle de 10 ans, assurant une utilisation prolongée et fiable. La station portable RIVER 2 Max est au prix de 479 € au lieu de 599 € sur Amazon. Elle est aussi disponible au même prix sur le site EcoFlow.

Le panneau solaire portable 220 W Ecoflow

Le panneau solaire portable 220 W bifacial d’EcoFlow est un choix judicieux pour alimenter votre station électrique portable de manière rapide et efficace. Fabriqué en verre de haute qualité, ce panneau solaire garantit une puissance maximale de 220 W, avec une conception double-face innovante. Les dimensions compactes de L 183 × l 82 × H 2,5 cm et le poids léger de 9,5 kg en font une solution extrêmement portable.

Doté d’une face avant de 220 W et d’une face arrière de 155 W pour la lumière ambiante, ce panneau solaire peut fournir 5 à 25 % d’énergie solaire supplémentaire en fonction de la surface sur laquelle il est placé. Résistant aux intempéries, ce panneau solaire est conçu pour faire face aux caprices de la nature. Le panneau solaire portable 220 W est au prix de 429 € au lieu de 599 € sur Amazon. Il est aussi disponible au même prix sur le site EcoFlow. Des promotions existent également sur le plus petit panneau solaire, le 110 W que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur EcoFlow.

