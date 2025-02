Comment éviter les micro-coupures électriques ?

Ah, les micro-coupures… ces petits désagréments électriques qui semblent insignifiants, mais qui finissent par me rendre folle. Chaque jour, elles frappent sans prévenir et jouent avec mes nerfs. Le pire étant celles qui arrivent quand je travaille, que je suis sur Internet et paf, plus de réseau, mon système Orbi se coupe, le PC avec. Et, je dois patienter cinq bonnes minutes avant que tout se reconnecte au monde ! Je n’en peux plus. Je ne suis pas la seule dans ce cas, mon village et ceux autour sont concernés. Enedis ? Oui, ils ont été contactés, mais cela ne semble pas les déranger, eux ! Alors pourquoi ces micro-coupures surviennent-elles ? Existe-t-il des moyens de les éviter ? Et, qui prévenir ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Un problème de réseau à l’origine des micro-coupures

Les micro-coupures, ce sont ces interruptions de courant de quelques millisecondes à quelques secondes. Pas assez longues pour déclencher une panne généralisée, mais suffisamment agaçantes pour gâcher une journée. Leur origine ? Souvent, un problème sur le réseau Enedis. Un obstacle qui touche une ligne à haute tension, un mécanisme de protection qui se déclenche pour éviter un incident plus grave. En réalité et après contact, même Enedis est incapable de nous dire d’où proviennent ces micro-coupures, et surtout, ils ne savent apparemment pas régler le problème !

Comment prévenir les micro-coupures ?

Vous l’aurez compris, on ne peut pas prévenir les micro-coupures, elles arrivent à n’importe quel moment, la nuit, le jour, en votre absence, bref, c’est imprévisible ! Néanmoins, si les micro-coupures vous rendent la vie infernale, il est peut-être temps d’adopter un onduleur. Ce petit boîtier malin assure un courant stable à vos appareils, même quand le réseau décide de faire des siennes. Certes, c’est un coût élevé, mais finalement moins cher que de devoir racheter une chaudière, un réfrigérateur ou un ordinateur. Concrètement, l’onduleur s’intercale entre votre installation électrique et vos équipements. En cas de coupure, il prend le relais pour éviter les arrêts brutaux. Mais, attention, tous les onduleurs ne se valent pas ! Il en existe trois types, et tous n’offrent pas une protection infaillible contre les micro-coupures :

L’onduleur Off-Line : le modèle basique et abordable. Il alimente vos appareils quelques minutes en cas de coupure, mais avec un léger délai de réaction. Résultat ? Il ne protège pas totalement contre les micro-coupures. Plutôt adapté aux particuliers qui veulent une solution d’appoint.

L’onduleur Line Interactive (ou In-Line) : plus réactif, il se déclenche en moins de 2 millisecondes, ce qui le rend plus efficace pour protéger les postes de travail professionnels. Sa puissance varie de 500 VA à 5 kVA, parfait pour un bureau bien équipé.

L’onduleur On-Line : la crème de la crème ! Ainsi, il fonctionne en permanence et garantit une alimentation sans interruption, même en cas de coupures ou de variations de tension. C’est le choix idéal pour les serveurs et les installations critiques, autant dire un must pour les entreprises ou les maisons dans lesquelles le courant joue au yo-yo.

Bref, si vous en avez marre de voir votre matériel souffrir au moindre sursaut du réseau, investir dans un onduleur, peut-être une solution qui n’est cependant pas gratuite !

Qui paie les pots cassés en cas de micro-coupures ?

Si une micro-coupure a grillé votre cafetière préférée ou mis votre frigo en PLS, ne comptez pas sur Enedis pour vous dédommager. Leur règle est simple : seuls les délestages de plus de 5 heures ouvrent droit à une indemnisation automatique. Et, encore, le calcul est bien cadré : 2 € HT par kVA souscrit par tranche de 5 heures consécutives (dans la limite de 8 jours et 8 heures). En clair, avec un abonnement en 6 kVA, vous touchez 12 € par tranche de 5 heures d’interruption. Pas de quoi compenser un congélateur rempli de victuailles ou une chaudière ! En revanche, votre assurance habitation pourrait vous sauver la mise, à condition d’avoir souscrit la garantie dommages électriques. Elle couvre les appareils de moins de 5 ans touchés par une surtension ou une sous-tension. Mais, attention, encore faut-il prouver que c’est bien une micro-coupure qui est responsable du drame. Et, là, ce n’est pas gagné…

Comment contacter Enedis en cas de micro-coupures répétées ?

Si votre installation électrique joue les guirlandes de Noël en plein mois de juin, c’est probablement un souci côté réseau. Et, devinez qui s’en occupe ? Enedis ! C’est à eux qu’il faut s’adresser en cas de micro-coupures persistantes ou de coupure franche. Pour signaler le problème, composez le 09 72 67 50 XX, en remplaçant les XX par le numéro de votre département. Un technicien devrait alors prendre le relais pour identifier la source du hic.

Pour ma part, je les contacte à chaque micro-coupure, mais cela ne doit pas être dans leurs priorités, car ces dernières s’enchaînent et continuent de m’exaspérer ! Et vous, vivez-vous aussi ce calvaire des micro-coupures ? Avez-vous trouvé une solution miracle que je n’aurais pas encore testée ? Parce que franchement, je suis à deux doigts de la crise de nerfs ! N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

