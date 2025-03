BYD dévoile la HVE, une batterie résidentielle modulaire d’une capacité de 70,92 kWh

Avec plus de 4, 200 millions de véhicules à énergie nouvelle vendus en 2024, BYD est un des plus grands constructeurs au monde. Toutefois, il faut savoir qu’avant de se lancer sur le marché de l’automobile, cette société s’est tout d’abord spécialisée dans la conception de batterie. Actuellement, elle reste un acteur majeur dans ce domaine et produit, entre autres, diverses solutions de stockage d’énergie résidentielles. Lors de l’édition 2025 du salon Key Energy, sa division BYD Energy Storage a dévoilé une nouvelle batterie domestique, baptisée HVE, qui va compléter la gamme Battery-Box. Elle peut être combinée à deux types d’onduleurs et selon l’entreprise, elle constitue son premier système de stockage d’énergie résidentiel intégré.

Une conception innovante

La Battery-Box HVE est disponible en deux versions qui diffèrent au niveau de leur capacité, de leurs dimensions et de leurs poids. La première peut stocker jusqu’à 4,2 kWh, pèse 42,1 kg et sa taille est de 34,5 × 66 × 14 cm. Concernant la seconde version, elle a une capacité de 6,45 kWh, des dimensions de 49,9 × 66 × 14 cm et un poids de 61,1 kg. Pour répondre efficacement aux besoins de chaque foyer, BYD a mis au point une conception innovante permettant de combiner ces deux types de modules. D’après l’entreprise, il est possible d’installer 4 modules dans une même tour et stocker jusqu’à 23,6 kWh d’énergie, mais aussi de connecter 3 tours pour atteindre une capacité de 70,92 kWh.

Une solution complète

Comme nous l’avons dit précédemment, la Battery-Box HVE peut être connectée à deux types d’onduleurs, à savoir le Power-Box SH et le Power-Box TH. Le Power-Box SH est modèle hybride monophasé avec un courant de charge et de décharge de 35 A. Son rendement maximal est de 97,7 % et sa puissance de sortie de 200 %. Conçu pour la nouvelle génération de panneaux photovoltaïques, le Power-Box TH, quant à lui, est un onduleur hybride triphasé dont la puissance de sortie est estimée à 150 % et le rendement, à 98,2 %. Il délivre un courant continu de 18 A et a un indice de protection IP66. Selon Jiang Feng, le directeur des systèmes de stockage d’énergie résidentiels de BYD Energy Storage, si la société chinoise a décidé de développer des solutions complètes, c’est pour répondre à la demande des clients. Cependant, il a déclaré que le lancement de ce nouveau produit n’entraînera pas l’abandon des autres dispositifs de la gamme Battery-Box, conçus pour être combinés avec les onduleurs des partenaires de l’entreprise.

Une nouvelle solution disponible en Europe vers la moitié de l’année 2025

D’après BYD Energy Storage, la Battery-Box HVE sera disponible sur le marché européen vers le deuxième trimestre de l’année 2025, plus précisément à la fin du mois de juin. La division prévoit également de lancer un autre produit en Europe durant la première moitié de l’année. Toutefois, elle n’a pas encore communiqué d’information sur celui-ci. Il est important de noter que la solution de stockage résidentielle de la société chinoise peut être installée au sol et fixée à un mur.

Elle est équipée de fonctions de sécurité avancées, d'un système intelligent de gestion d'énergie accessible via une application et est accompagnée d'une garantie de 15 ans. Plus d'informations sur le site bydenergy.com.