Apex 300 et EnergyPro 6K : Bluetti dévoile deux batteries de stockage résidentielle

Le domaine de l’énergie connait une évolution constante. Et comme ses pairs, Bluetti est bien consciente de cela. La marque a participé au salon CES 2025, qui s’est récemment tenu à Las Vegas, aux États-Unis, pour présenter des produits plus intéressants les uns que les autres. Parmi les nouveautés qu’elle a dévoilées lors de ce fameux évènement technologique, on peut citer les solutions de stockage énergétique Apex 300 et EnergyPro 6K. L’Apex 300 est un dispositif portable qui possède une puissance maximale de 3 840 watts. Sa capacité de stockage est de 2 764 Wh. Il prend en charge jusqu’à 18 batteries d’extension.

Jusqu’à 58 000 Wh

Grâce à cette conception qui permet l’ajout de batteries externes, l’Apex 300 peut atteindre une capacité de stockage maximale de 58 kWh. Fait intéressant, il est également possible de connecter en parallèle jusqu’à trois unités principales, ce qui permet d’augmenter la puissance jusqu’à 11,52 kW. Compatible avec l’énergie solaire, le réseau et les générateurs thermiques, le système convient aux applications résidentielles et hors réseau. Il possède des tensions de sortie de 120 V et 240 V pour assurer une compatibilité avec presque tous les appareils grand public du marché, y compris les chargeurs de véhicule électrique.

Qu’en est-il de l’EnergyPro 6K ?

L’Apex 300 possède une capacité solaire maximale de 30,72 kW. Il permet un remplacement à chaud des accumulateurs. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de couper le courant quand on a besoin d’ajouter ou de retirer une batterie. En veille, sa consommation électrique est d’environ 20 watts. De son côté, l’EnergyPro 6K est destiné aux applications domestiques, commerciales et industrielles. Il est conçu pour être fixé au mur. Sa puissance de sortie est de 5,8 kW, alors que sa capacité de stockage s’élève à 7,68 kWh. Il est possible d’associer jusqu’à cinq unités pour une puissance totale de 29 kW et une capacité maximale de 38,4 kWh.

Prix et disponibilité de l’Apex 300 et de l’EnergyPro 6K

L’EnergyPro 6K prend également en charge l’énergie solaire. Il peut faire office d’alimentation de secours grâce à un boîtier de distribution intelligent en option. Ce dernier le rend aussi compatible avec la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques. Malheureusement, Bluetti n’a partagé aucune information relative aux caractéristiques physiques

On ignore ainsi le poids et les dimensions des nouveaux produits. C'est également le cas pour leurs prix. On sait par contre que comme l'Apex 300, l'EnergyPro 6K fera ses débuts sur le marché dans le courant du deuxième trimestre 2025. Plus d'infos : prnewswire.com.