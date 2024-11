Sax Power dévoile une nouvelle batterie de stockage domestique 30 % plus petite de 5,8 kWh

En fonction des conditions météorologiques et de l’ensoleillement, il arrive que les panneaux solaires ne produisent pas assez d’électricité ou produisent du surplus. Et c’est là qu’interviennent les batteries de stockage résidentielles. Elles permettent de stocker l’excédent d’électricité et de prendre le relai lorsque la production est faible, ou pendant les heures durant lesquelles le prix de l’électricité est plus cher. Selon des chiffres publiés sur Hello Watt, les batteries domestiques peuvent fournir une autonomie électrique de 60 à 80 % à un foyer. Actuellement, de plus en plus de fabricants proposent ce type de dispositif, à l’instar de Sax Power. Cette start-up allemande vient de lancer une nouvelle batterie AC avec une fonction d’onduleur intégrée : la Sax Power Home.

Une batterie résidentielle économique et respectueuse de l’environnement

Selon Sax Power, cette nouvelle batterie résidentielle a été conçue pour une efficacité optimale et avec des pertes d’énergie extrêmement faibles. Son efficacité de conversion est de 99 % ; tandis que sa capacité de stockage est de 5,8 kWh, qui peut être étendue jusqu’à 17,3 kWh (données arrondies) en utilisant trois modules. La société allemande indique que son objectif est de permettre aux utilisateurs d’économiser sur leur facture énergétique. En leur offrant la possibilité de stocker efficacement l’énergie excédentaire des heures très ensoleillées et de la restituer en période de forte demande. Elle a également souligné qu’ils ont opté pour des chaînes de production respectueuses de l’environnement grâce à l’utilisation de cellules lithium-ion sans cobalt. En effet, la Sax Power Home utilise une batterie lithium-fer-phosphate (LiFePO4).

Contrôle numérique intelligent des cellules de batterie

Sax Power a également déclaré dans un communiqué que l’un des avantages de cette batterie domestique réside dans le fait qu’il n’est pas nécessaire d’installer un onduleur hybride. En effet, celle-ci a une fonction d’onduleur intégrée pour une utilisation résidentielle, et un contrôle numérique intelligent des cellules de batterie permet de convertir directement le courant continu en courant alternatif. « Cela élimine le besoin de l’installation complexe d’un onduleur hybride, qui est nécessaire pour tous les systèmes de stockage domestiques précédents, entre la batterie et le réseau électrique domestique », indique la start-up. La Sax Power Home peut donc être connectée soit de manière conventionnelle via une connexion par câble, soit sous forme de solution enfichable à une prise sécurisée.

Un système léger, compact, robuste et extensible

Cette batterie de stockage résidentielle serait jusqu’à 30 % plus petite et plus légère que les systèmes conventionnels, et bénéficie d’un haut niveau de protection contre les incendies. D’après Sax Power, en cas de surchauffe, les cellules se séparent en un temps record. Par ailleurs, en cas de panne de courant, le système passe automatiquement à l’alimentation de secours. Pour les extensions de batterie, la Sax Power Home dispose d’une méthode d’équilibrage spéciale qui régule de manière optimale les états de charge des cellules.

Les cellules les plus faibles n’ont donc pratiquement plus d’influence sur les performances de l’ensemble du système. L’entreprise allemande affirme que les nouveaux modules de batterie garantissent des performances optimales et ne sont pas influencés négativement par les anciennes cellules. Découvrez plus d’infos ici. Possédez-vous déjà une batterie résidentielle, ou seriez-vous intéressés par le système de stockage proposé par Sax Power ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .