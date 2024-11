Upwatt : 52 % de réduction sur le kit solaire Plug and Play 3000 Wc avec batterie 2 kWh Zendure

Le Black Friday débute ce vendredi 29 novembre et chez Upwatt, il démarre en trombe avec des promotions absolument tonitruantes ! En effet, du 29 novembre au 2 décembre 2024, il se déroule chez Upwatt avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à 60 %. Profiter des offres du Black Friday chez Upwatt c’est faire un pas de plus vers l’autonomie énergétique ! L’entreprise propose des prix imbattables pendant 4 jours seulement, et j’ai choisi de vous présenter en détail, leur produit phare : le kit solaire Plug and Play 3000 Wc avec Batterie 2 kWh Zendure vendu 2 049,90 € au lieu de 4 270,62 € soit (- 52 %) et la livraison offerte durant l’opération. Si vous manquez cette semaine de pure folie, l’occasion de faire des économies pourrait ne pas se représenter de si tôt ! Plongez dans l’univers de ces promotions exceptionnelles ! C’est parti.

Présentation du kit solaire Plug and Play 3000 Wc avec Batterie 2 kWh Zendure

Upwatt propose aux particuliers désireux de produire et de consommer leur propre électricité ce kit solaire : solution clés en main, simple à installer puisqu’il suffit de le brancher sur deux prises domestiques standards et d’ajouter un compteur Shelly. Dans votre kit, vous recevrez six panneaux solaires Trina Solar d’une puissance totale de 3 000 Wc, pour capter un maximum d’énergie solaire, et ce, même si le soleil n’est pas au mieux de sa forme ! L’énergie solaire engrangée et non consommée directement est stockée dans la batterie Zendure AB 2000 de 1920 Wh pour une utilisation ultérieure : éclairage le soir, bricolage dans l’atelier, etc. Enfin, le kit solaire intègre deux éléments essentiels : le module Zendure Hyper 2000 et le micro-onduleur APSystems EZ1-H qui convertissent l’énergie solaire en courant alternatif utilisable par vos équipements.

Et, le kit solaire est aussi intelligent !

Après avoir fait le tour de la question technique, je m’attarderai quelques lignes sur sa fonction de suivi intelligent. En effet, il intègre le Shelly Pro 3EM, un dispositif avec lequel vous suivrez en temps réel votre production et consommation d’énergie. Ce compteur intelligent gère efficacement le flux d’énergie entre votre maison et la batterie. En le connectant simplement à la Wi-Fi ou via un câble Ethernet, vous pourrez tout savoir de l’efficacité de vos panneaux solaires, et de votre batterie. Intelligent aussi par sa simplicité d’installation. En effet, comme je vous l’ai déjà dit, ce système Plug & Play se branche directement sur des prises domestiques standards, sans nécessiter de modifications complexes de votre installation électrique. Néanmoins, vous devrez disposer d’un raccordement à deux prises séparées et dédiées uniquement au kit solaire pour garantir un fonctionnement optimal.

Pourquoi choisir Upwatt pendant le Black Friday ?

La meilleure raison de choisir Upwatt, ce sont évidemment les prix absolument dingues qu'ils proposent actuellement. Des réductions allant jusqu'à 60 % avec, je vous le rappelle, le kit solaire Plug and Play 3000 Wc avec Batterie 2 kWh Zendure vendu 2049,90 € au lieu de 4 270,62 € soit (- 52 %). Et, ils vous offrent aussi la livraison. Que demander de plus ? En investissant dans le solaire, vous vous engagez pour des économies à moyen ou long terme, et limitez votre dépendance aux énergies fossiles.