SunVault dévoile une nouvelle version de sa batterie de stockage résidentielle SunPower (39 kWh)

La problématique du stockage de l’électricité, à l’échelle domestique ou industrielle, est étroitement liée à la transition énergétique et à l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. Mais, que ce soit l’énergie solaire ou éolienne, qui sont par nature intermittentes, la production d’électricité diminue, voire s’arrête totalement lorsque le vent faiblit ou que le soleil se couvre. C’est ce qui motive de nombreuses entreprises à proposer des solutions toujours plus performantes comme la nouvelle batterie résidentielle de SunVault. Cette dernière a été conçue pour fournir une alimentation de secours aux utilisateurs en cas de panne, mais également et surtout pour faciliter l’autoconsommation et alléger leurs dépenses énergétiques.

Une densité énergétique améliorée

Par rapport aux versions précédentes, la nouvelle batterie SunVault peut stocker plus d’énergie dans un seul module. SunPower a apporté une amélioration notable à sa densité énergétique, qui est désormais de 19,5 kWh et qui peut être configurée jusqu’à 39 kWh, soit une augmentation de près de 50 % comparée aux anciens modèles de la marque. Avec ce dispositif, les utilisateurs peuvent donc réaliser encore plus d’économies et augmenter leur indépendance énergétique. Notons que des améliorations ont également été apportées à sa conception, le rendant plus rapide et plus facile à installer. La nouvelle batterie domestique SunVault nécessite donc moins d’espace tout en offrant plus de puissance.

Un logiciel de batterie plus intelligent à la disposition des utilisateurs

La batterie est dotée d’un micrologiciel intégré, permettant aux utilisateurs de le régler selon leurs habitudes de consommation et les moments les plus propices pour l’utiliser. Durant les heures de pointe, par exemple, quand les tarifs de l’électricité sont beaucoup plus élevés, il est possible de régler la batterie de stockage pour qu’elle utilise l’énergie stockée pendant ces plages horaires. Pour faire simple, cette version peut analyser en temps réel les conditions météorologiques, les tarifs des services publics, la performances du système et les habitudes de consommation d’énergie du foyer. L’objectif de l’entreprise américaine est d’offrir aux utilisateurs la possibilité de réduire leur dépendance à l’énergie du réseau lorsque le prix du kilowattheure est le plus cher. D’après le spécialiste des panneaux photovoltaïques, « un système solaire SunPower peut réduire la facture d’électricité d’un logement de 55 à 70 %. Avec SunVault, la facture peut être réduite jusqu’à 95 % ».

Une garantie de 10 ans pour cette batterie de stockage résidentielle

Comme pour toutes les versions précédentes, SunPower propose une garantie de 10 ans pour cette nouvelle batterie de stockage. Il est à noter que SunVault est désormais disponible en plusieurs configurations : 13 kWh, 19,5 kWh, 26 kWh, 39 kWh, 52 kWh… Avec cette nouvelle version, la société américaine démontre encore une fois sa vision audacieuse : façonner un avenir énergétique plus durable en proposant des solutions novatrices et accessibles pour les particuliers. Pour information, cette entreprise a été fondée dans les 1970 par le chercheur américain Richard Swanson, et est aujourd’hui une référence majeure dans le secteur du photovoltaïque, à travers le monde. On dénombre aujourd’hui plus de 1500 partenaires SunPower agréés à travers les États-Unis, l’Europe et l’Australie. Plus d’informations : us.sunpower.com. Ces batteries innovantes semblent prometteuses, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .