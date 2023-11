Woodoo (ré)invente le bois avec un matériau de haute technologie capable de remplacer les écrans tactiles

Un bois comme écran tactile… avez-vous déjà entendu parler de la technologie Woodoo ? Ce nouveau matériau proposé par la start-up de Timothée Boitouzet peut être utilisé dans le secteur du bâtiment, de l’automobile et du luxe. L’entreprise française veut réduire l’impact environnemental avec ce matériau de haute technologie, dont l’empreinte carbone est 130 fois inférieure à celle de l’acier et deux fois moins élevée que celle du béton. Actuellement, Woodoo propose trois gammes de produits : Slim, Flow et Solid.

Bois Woodoo, nature et technologie au service de l’innovation

Allier la nature et la technologie au service de l’innovation, tel est l’objectif de Timothée Boitouzet en créant le « super-bois ». Les bois augmentés Woodoo peuvent remplacer la plupart des matériaux utilisés dans l’industrie du luxe, de la construction et de l’automobile, entre autres le verre, le béton, l’acier, le cuir et le tissu. Ce matériau révolutionnaire peut même être utilisé comme surface d’affichage tactile. La start-up parisienne a souligné qu’on peut « l’utiliser comme un écran tactile, sur lequel on peut afficher des images et actionner des boutons » et qu’il est « assez sensible pour répondre également aux gestes, capter un mouvement pour déclencher une commande ». La technologie Woodoo peut ainsi offrir toutes les fonctionnalités d’un écran tactile et être associée à un capteur de mouvement. Avec un simple geste de la main, on peut éteindre ou allumer un appareil, augmenter ou réduire le volume du son.

Pour information, ce matériau « nouvelle génération » est conçu en bois, dont la lignine est extraite et remplacée par de la résine biosourcée. Selon le jeune architecte et biologiste fondateur de Woodoo, ce procédé a pour particularité de rendre le bois translucide, solide et imputrescible. En effet, bien que la lignine confère au bois sa rigidité et sa dureté, cette substance phénolique attire les insectes xylophages. Ce qui va accélérer son pourrissement et lui faire perdre toute sa résistance mécanique.

Les produits en bois augmenté proposés par Woodoo

Actuellement, Woodoo propose trois types de produits : Slim, Flow et Solid. Le bois Woodoo Slim est fin, translucide et sensible au toucher. Il est surtout destiné à remplacer le verre dans les interfaces numériques. La start-up française veut conquérir l’industrie automobile avec ce bois technologiquement renforcé qui, notons-le, est entièrement recyclable et dont l’empreinte carbone est 7 fois moins élevée que celle du verre. Flexible et souple, la gamme Flow est destinée à remplacer le cuir d’origine animale. Elle a pour particularité d’allier la souplesse du cuir et l’esthétisme du bois. Avec ce matériau à 96 % biosourcé et recyclable à 92 %, la Greentech vise l’industrie textile et du luxe. Le bois Woodoo Flow a une empreinte carbone 30 fois inférieure à celle du cuir de veau. La gamme Solid, quant à elle, est résistante et durable, une excellente alternative au béton. C’est un matériau biosourcé, mais très résistant comme l’acier, alors que son empreinte carbone est largement inférieure. L’entreprise française a souligné que le bois Woodoo Solid peut être utilisé dans la construction de bâtiments en bois de grande hauteur.

Les ambitions de Woodoo pour les années à venir

Dans les années à venir, Timothée Boitouzet ambitionne de développer 4 familles de matériaux et de conquérir de nouveaux marchés, plus particulièrement les grosses industries de masse. Il veut offrir de véritables solutions à toutes les entreprises qui prévoient d'atteindre leur engagement de neutralité carbone d'ici 2035. La technologie Woodoo séduit déjà de grandes enseignes comme Safran, Mercedes, Airbus, Apple, Samsung, etc. Que pensez-vous de cette invention ?