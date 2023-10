Modu et Transsolar inventent le mur en béton « auto-rafraîchissant » qui refroidit les maisons sans climatisation

Face aux fortes chaleurs, climatiser les espaces de vie et de travail est devenu une nécessité, voire un moyen de survie pour les personnes fragiles. À cet effet, les ventes de climatiseurs ont significativement progressé ces dernières décennies. Dans le monde, 135 millions de ces appareils sont écoulés chaque année. Cependant, malgré les nombreux avantages de la climatisation, il est crucial de prendre aussi en compte ses impacts sur l’environnement. Les climatiseurs conventionnels aux fluides frigorigènes sont l’un des responsables du réchauffement climatique actuel. D’où l’intérêt de trouver des alternatives plus respectueuses de l’environnement et plus durables. Aux États-Unis, dans l’État du Texas, les entreprises Modu et Transsolar ont réussi à construire un bâtiment capable de se rafraîchir tout seul (sans climatisation). Les murs de cet immeuble sont spécialement conçus pour bloquer la chaleur générée par le rayonnement solaire. Explications.

Comment ce bâtiment auto-refroidissant est-il construit ?

Dans ce projet, ces deux sociétés texanes ont réalisé un bâtiment tertiaire de 14 000 pieds carrés (1 300 m²), qui accueillera bientôt des boutiques et des espaces médicaux. Cet espace commercial se distingue par ses murs en béton « climatisants » ayant une « forme festonnée ». Dans ce motif ondulé, de profondes rainures permettent de créer plus de surface non accessible par la chaleur du soleil. Outre cela, cette construction intègre vingt-quatre ailettes architecturales fournissant un ombrage aux fenêtres en verre. Et devant les magasins, des jardins de poche apportent plus d’ombre et plus de fraîcheur aux alentours.

Cette conception murale passive aide à refroidir l’intérieur de l’immeuble sans recourir à un système de climatisation. De plus, les concepteurs ont choisi de recouvrir les murs d’une peinture blanche antisalissure. Ce revêtement possède la capacité de réfléchir la lumière du soleil, améliorant ainsi l’effet de refroidissement de la façade. Selon ces entreprises, il a été testé que, dans de mêmes conditions météorologiques, un mur aux motifs striés est maintenu plus frais (18 °C en moins) qu’un mur plat traditionnel. Phu Hoang, directeur fondateur de Modu, compare ce système de façade innovant à un grand radiateur qui refroidit un bâtiment entier.

Qu’est-ce qui a motivé ces entreprises à effectuer ce projet ?

Dans l’État du Texas, Houston a connu une température record de 109 °F (42,7 °C) à la fin du mois d’août. D’ailleurs, des températures autour de 100 °F (37,7 °C) ont été enregistrées en continu dans cette ville américaine pendant 26 jours. Dans ce contexte, la consommation d’énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires a augmenté davantage, car les habitants ont recouru de plus en plus à la climatisation. Cela a donc débouché sur une hausse des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les dispositifs de refroidissement traditionnels rejettent de la chaleur à l’extérieur, aggravant ainsi le réchauffement de la ville.

Afin de remédier à ce cycle vicieux, Modu essaie de développer des solutions qui réduisent ou suppriment la dépendance sociale à l’égard des climatiseurs. Avec Transsolar, elle a donc créé ce système de murs auto-refroidissants, qui peut être appliqué presque partout, principalement dans les villes touchées par des vagues de chaleur intenses chaque été. Il est à noter que les économies d’énergie que pourrait réaliser le nouveau bâtiment aux murs ondulés n’étaient pas encore estimées. Mais le propriétaire Anh Gip a affirmé avoir ressenti immédiatement un grand confort thermique dès son entrée dans l’immeuble, alors que le système CVC ne fonctionnait pas encore. Plus d’informations : moduarchitecture.com. Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .